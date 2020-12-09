COVID-статистика Грузии – в стране провели рекордное количество тестов

Больше всего случаев медики выявили в Тбилиси, на втором и третьем местах – регионы Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки провели рекордное количество тестов – 20 959 и выявили 4 734 новых случая коронавируса, заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4734 >>>

Из 20 959 тестов 13 166 были тестами, основанными на антигене, а 7 793 – ПЦР. В целом, с начала пандемии в Грузии выявлено 174 383 случая коронавируса.

Из 4 734 случаев, выявленных за сутки в Грузии, в Тбилиси зафиксировали 1 637 случаев, Аджарии – 489, Имерети – 823, Квемо Картли – 372, Шида Картли – 381, Гурия – 93, Самегрело - Земо Сванети – 377, Кахети – 328, Мцхета-Мтианети – 143, Самцхе-Джавахети – 73, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 18.

На данном этапе в Грузии 27 456 активных случаев. Из них 6 900 лечатся в больницах. В тбилисских клиниках находятся 3 025, Аджарии – 998, Имерети – 1 324.

На этом этапе тяжелых пациентов 1 147 человек, из них в Тбилиси – 537, Аджарии – 159, Имерети – 247. К аппарату искусственного дыхания подключены 406 пациентов, из них в Тбилиси – 215, Аджарии – 31, Имерети – 52. В ковид-гостиницах размещены 3 689 пациентов, из них 1 158 – в Тбилиси, 1 846 – в Аджарии, 393 – в Имерети. Дома лечатся 16 867 инфицированных пациентов.

В карантинных пространствах находятся 1 126 человек, из них в Тбилиси – 302, Аджарии – 204, Имерети – 27.

На данный момент в самоизоляции находятся 51 430 человек, из них в Тбилиси – 30 183, Аджарии – 10 441, Имерети – 5409.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.