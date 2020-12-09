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Экспресс-тесты на коронавирус

Список медучреждений Грузии, где можно сделать тест на коронавирус

© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (390)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201209/250293187/Pravitelstvo-Gruzii-publikuet-spisok-meduchrezhdeniy-gde-mozhno-sdelat-test-na-koronavirus.html

В списке значатся медучреждения по регионам, где можно сделать тесты на антиген бесплатно за счет государства

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Правительство Грузии публикует список медицинских учреждений, в которых граждане страны могут сделать тест на коронавирус.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4734>>

Список медучреждений по регионам представлен на специальном правительственном сайте - https://stopcov.ge/ka/Klinikebi.

В частности, это те медучреждения, в которых можно сдать тест на антиген бесплатно за счет государства.

При наличии температуры или других респираторных симптомов граждане могут обратиться в желаемое медучреждение и пройти тестирование.

Новое здание клиники New Hospital
photo: Government of Georgia / FB
Клиники Грузии усиливают меры по борьбе с коронавирусом

Правительство Грузии в рамках двухмесячных ограничений приступило к интенсивному тестированию населения страны. В день специалисты делают более 20 тысяч тестов, как ПЦР, так и на антиген.

К примеру, за последние сутки в Грузии провели 20 959 тестов. Из них 13 166 были тестами, основанными на антигене, а 7 793 - ПЦР. С помощью активного тестирования за сутки в стране выявили 4 734 новых случая коронавируса.

В целом, с начала пандемии в Грузии выявлено более 174 тысяч случаев коронавируса, вылечились более 145 тысяч человек, скончались 1 614 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (390)
Теги:
Тесты, Коронавирус COVID-2019, Правительство, Грузия


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