В Грузии подсчитали, сколько стоит пандемия

С 26 февраля, когда в Грузии был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом, государство потратило на пандемию уже больше сотни миллионов лари

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. С начала пандемии коронавируса в Грузии на закупку услуг гостиниц и клиник государство потратило до 200 миллионов лари (более 60,6 миллиона долларов), установила неправительственная организация "Институт развития свободы информации" (IDFI).

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Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля, а чрезвычайное положение было объявлено 21 марта и продлилось до 22 мая.

Как отмечено в исследовании НПО, за указанный период связанные с коронавирусом закупки в основном осуществлялись в упрощенном порядке. Однако и после истечения срока чрезвычайного положения, закупка основных товаров и услуг продолжалась в упрощенном виде.

Согласно исследованию, в период с 21 марта до 15 ноября включительно Национальная администрация туризма потратила более 78 миллионов лари (23,6 миллиона долларов) на закупку товаров и услуг, необходимых для обязательного карантина.

Согласно распоряжению правительства Грузии от 6 ноября, Национальной администрации туризма дополнительно было выделено 35 миллионов лари (10,6 миллиона долларов), что вместе с потраченной суммой превышает 100 миллионов лари (30,3 миллиона долларов). Дополнительные ресурсы должны быть потрачены на мобилизацию ковид-гостиниц и обеспечение других услуг, связанных с этим процессом.

Для мобилизации дополнительных коек в клиниках Агентство социального обслуживания с июля по ноябрь запросило у Агентства государственных закупок контракт на сумму 98,5 миллиона лари (примерно 30 миллионов долларов).

Общая сумма контрактов, согласованных Агентством социального обслуживания для обеспечения медицинского персонала на карантинных и полевых территориях, составила 625 537 лари (189,5 тысячи долларов). Только в ноябре было подписано соглашение на дополнительные 300 тысяч лари (90,9 тысячи долларов).

По последним данным, в Грузии с начала пандемии выявлено более 174 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Более 145 тысяч выздоровели, 1 614 – скончались.

На данном этапе в Грузии 27 456 активных случаев. Из них 6 900 лечатся в больницах, а в ковид-гостиницах размещены 3 689 пациентов. Дома лечатся 16 867 инфицированных пациентов. В карантинных пространствах находятся 1 126 человек.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.