COVID-статистика Грузии – темпы инфицирования коронавирусом в стране пока не снижаются

Самое тяжелое положение на сегодняшний по-прежнему в Тбилиси, где зафиксировано более двух тысяч зараженных, в Имерети и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделали 19 636 тестов и выявили 4 570 новых случаев коронавируса, заявил на брифинге заместитель главы операционного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

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Из 19 636 тестов 11 718 были основаны на антиген, а 7 918 – ПЦР. В целом, с начала пандемии выявлено 178 953 случая коронавируса.

За сутки выздоровели 3 045 пациентов, с начало пандемии данная цифра составляет 148 332.

За сутки в Грузии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 1 657.

Из 4 570 новых случаев в Тбилиси выявили 2 067, Аджарии – 331, Имерети – 708, Квемо Картли – 352, Шида Картли – 214, Гурии – 72, Самегрело-Земо Сванети – 324, Кахети – 272, Мцхета-Мтианети – 133, Самцхе-Джавахети – 75, Рача-Лечхуми - Земо Сванети – 21.

На данный момент в стране 28 938 активных случаев. Из них 6 918 лечатся в больницах. В тбилисских клиниках находятся 3 017 пациентов, Аджарии – 991, Имерети – 1 357.

В стране на этом этапе 1 130 тяжелых пациентов. Из них больше всех в Тбилиси – 515, в Аджарии – 155, в Имерети – 259. К аппарату искусственного дыхания подключены 453 пациента, в том числе в Тбилиси – 205, Аджарии – 54, Имерети – 77.

3 524 пациента находятся в ковид-гостиницах, из них 1 144 – в Тбилиси, 1 715 – в Аджарии и 370 – в Имерети. 18 496 проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах находятся 1 019 человек, в том числе в Тбилиси – 299, Аджарии – 138, Имерети – 28.

В самоизоляции 50 724 человека, из них в Тбилиси – 19 817, Аджарии – 10 336, Имерети – 5 647.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.