Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 10 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено свыше полумиллиона новых случаев заражения, скончались более десяти тысяч человек

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 10 декабря составило 67 780 361, скончались 1 551 214, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 28 832 193, в Европе – 20 869 839 в Азии – 11 195 661.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 546 703, скончались 10 132 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 68 584 302 выявленных случаях инфицирования и 1 563 997 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

США впервые зарегистрировали более 3 тысяч смертей пациентов с COVID за день, сообщила газета New York Times со ссылкой на свои подсчеты. По ее данным, в среду было зарегистрировано 3 011 новых смертей. Печальный рекорд прошлой недели составлял 2 760 смертей в день и был первым с апреля.

В США отмечается постоянный рост заболеваемости и смертности на фоне ослабления карантинных мер. По статистике Университета Хопкинса, в стране за последние сутки выявили более 215 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, скончались 2 534 человека.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 215 586 новых случаев заражения. На прошлой неделе медики зарегистрировали рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.

С начала эпидемии в США зафиксировали более 15,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 286 тысяч человек. Выздоровели более 5,7 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии, которая занимает второе место по числу зараженных в мире и на третьем месте по смертности, выявлено 9 735 850 ковид-инфицированных, 141 360 – погибли. Свыше 9,2 миллиона пациентов выздоровели.

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии с начала пандемии составило 6,6 миллиона инфицированных, скончались – более 178 тысяч людей и выздоровели 6 миллионов. Бразилия находится на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом и на втором месте – по смертности.

Ситуация в мире

Россия, по данным ВОЗ, находится на четвертом месте в мире с числом инфицированных в 2,5 миллиона человек. За последние сутки в стране выявлено 26 190 случаев COVID-19 и 559 летальных исходов. Всего в стране 44,7 тысячи погибших от болезни.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 31 712, умерли 217 человек, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

В Греции за минувшие сутки выявили 1 677 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 10 человек при контроле на въезде в страну. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 119 720. За минувшие сутки 95 человек умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 3 289 человек.

Более 1,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Палестине, еще 23 человека с таким диагнозом скончались.

Иран зафиксировал смерть 295 человек из-за заражения COVID-19 за сутки, выявлено 10 223 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции в стране, достигло 1 072 620, жертв – 51 212.

Свыше 5 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за прошедшие 24 часа, 87 человек скончались. За сутки было проведено 34 034 теста на коронавирус. С начала пандемии в Швейцарии заболели 363 654 человека, скончались 5 203.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 10 декабря правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 174 383 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 145 287 пациентов выздоровели, 1 614 скончались.

В карантине к этому времени находятся 1 126 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 900, в ковид-гостиницах – 3 689.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ