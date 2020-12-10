Вирус сдержан! Введенные в Грузии ограничения дают первые результаты

Эпидемиологи фиксируют прогресс: в стране делается значительно больше тестов, но выявление случаев инфицирования коронавирусом остается на прежнем уровне

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Темпы инфицирования коронавирусом, несмотря на все еще высокие суточные показатели новых случаев, снизились – вирус сдержан, заявил на брифинге заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4570>>

По его словам, ограничения, введенные в стране, дают результаты – за две последние недели рост инфекции не наблюдается.

"Спустя две недели после введения ограничений, у нас больше нет роста инфекции, несмотря на вдвое расширенное тестирование. Наша система выдержала, хотя мы вышли на первое место в мире по интенсивности распространения вируса. Дальше бы система не выдержала. Именно потому, что были очень плохие прогнозы, введены эти ограничения. И пока стабилизация есть. Вирус сдержан. Спустя две недели после ввода ограничений у нас нет роста. Это главный результат", – заявил Имнадзе.

Согласно данным последних двух недель, Грузия занимает первое место в мире по количеству инфицированных на сто тысяч населения.

"Еще раз повторяю, любое собрание, каждый выход без маски, нарушение соцдистанции уже через две недели дает свой результат. Соответственно, любое ограничение также дает свой результате через две недели", – отметил Имнадзе.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. С начала пандемии выявлено более 178 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 148 тысяч и скончались 1 657 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.