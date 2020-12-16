Квартира от мэра: Каладзе сделал подарок отцу-одиночке из поселка Африка

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе решил подарить от себя лично квартиру многодетному жителю столичного поселка "Африка" в Самгорском районе.

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Демонтаж незаконно построенных домов на окраине Тбилиси во вторник вылился в столкновения полиции с хозяевами построек. В соцсети попала фотография живущих неподалеку отца и сына, по которой видно, что они крайне бедны. Оказалось, что мужчина в одиночку растит шестерых детей. Пользователи соцсетей тут же сделали коллаж, разместив рядом фотографии счастливых и благополучных детей мэра.

"Когда выяснилось, что ребенок и его отец живут там неподалеку, к их фотографии прикрепили и фото моих детей. Я даже не разозлился и, кажется, даже не удивился. Что мне сказать таким людям? На этот раз главное для меня – помочь, помочь когда могу. Меня так вырастили и так я ращу своих детей. Это геройство. Мужчина один воспитывает шестерых детей. Это отец-герой, и для меня очень важно поддержать его. Я тем же вечером узнал в каких условиях он живет, и мой личный подарок, от моей семьи, квартира для этой семьи", – написал на собственной странице в Facebook Каладзе.

Что касается демонтажа, мэр столицы считает, что время было выбрано правильно, так как строительство домов еще не было завершено и в них никто не жил.

По словам Каладзе, муниципальная инспекция несколько раз предупредила правонарушителей как устно, так и письменно о том, что самовольное строительство на государственной земле незаконно и постройки будут снесены.

Всего на основании решения мэрии во вторник было снесено 16 строений, находящихся на разных этапах завершения. Каладзе подчеркнул, что поощрять беззаконие нельзя, но пообещал максимально поддерживать социально незащищенное население.

Мэр отметил, что бездомным семьям правление конкретного района снимает жилье, на что ежегодно тратится 7 миллионов лари (2,2 миллиона долларов).