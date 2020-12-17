COVID-статистика – в Грузии снижаются темпы инфицирования

Введенные в стране дополнительные ограничения уже сказались на динамике инфицирования – она пошла на убыль практически повсеместно

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В Грузии снижаются темпы инфицирования коронавирусом – за последние сутки выявлен 2 981 новый случай, заявил на брифинге замглавы операционного штаба межведомственного коордиационного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

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По его словам, за последние сутки сделано 17 029 тестов, из них 8 859 – на антиген и 8 170 – ПЦР. В результате положительными оказались 2 981 тест. Общее число инфицированных же с начала пандемии уже составляет 201 368. За 24 часа в стране выздоровел 2 001 пациент, а с начала пандемии – 169 282.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекции за сутки в Грузии скончался 31 пациент, с начала пандемии жертвами инфекции стали 1 953 человека.

Из 2 981 нового случая, выявленного за последние сутки, на Тбилиси приходится 1 282, на Имерети – 489, Аджарию – 228, Квемо Картли – 229, Шида Картли – 160, Гурию – 64, Самегрело - Земо Сванети – 227, Кахети – 145, Мцхета-Мтианети – 87, Самцхе-Джавахети – 55, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15.

На данный момент в Грузии 30 107 активных случаев. Из них 6 758 – лечатся в больницах. В частности, в тбилисских клиниках находятся 2 896 инфицированных пациентов, в Имерети – 1 379, Аджарии – 815.

Количество тяжелых пациентов составляет 1 130: в Тбилиси – 520, Аджарии – 140, Имерети – 246. К аппарату искусственного дыхания подключены 430 пациентов: в Тбилиси – 209, Аджарии – 50, Имерети – 62.

2 247 человек находятся в ковид-гостиницах, из них 806 – в Тбилиси, 1 062 – в Аджарии, 135 – в Имерети. 21 102 пациента проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах находится 471 человек, из них в Тбилиси – 248, Аджарии – 76, Имерети – 7. На самоизоляции находятся 47 764 человека. Из них в Тбилиси – 19 811, Аджарии – 7 492, Имерети – 6 268.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.