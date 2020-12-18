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Доверие граждан Грузии к накопительной пенсионной системе растет

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (322)
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Sputnik Грузия
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Накопительной пенсией уже воспользовался 591 человек, среди них по достижении пенсионного возраста - 258 граждан

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. В накопительной пенсионной системе - пенсионной схеме Грузии задействовано 1 102 695 участников, а объем фонда превысила 151 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.

По данным агентства, накопительной пенсией уже воспользовался 591 человек. Среди них по достижении пенсионного возраста - 258 граждан, в связи с переездом за границу - 1, по инвалидности - 250, по праву наследования - 82 человека.

С 1 января в Грузии вырастут пенсии >>

"Число людей, участвующих в пенсионной схеме, растет с каждым днем и за последние пять месяцев прибавление составило в среднем более 12 000 человек. На пенсионные накопления уже начислено более 113 миллионов лари", - говорится в заявлении.

Пенсионные активы размещены под эффективную ставку 10,9% годовых.

Новый директор Пенсионного агентства Грузии
photo: Pension Agency / FB
У Пенсионного агентства Грузии появился новый директор

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты — 2% он будет платить сам, 2% — его работодатель и еще 2% государство. В случае ежегодной зарплаты от 24 тысяч до 60 тысяч лари (порядка 23 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.

Накануне стало известно, что пост директора Пенсионного агентства Грузии в течение пяти лет будет занимать экономист Георгий Данелия.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (322)
Теги:
Пенсионная реформа, Пенсия, Грузия


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