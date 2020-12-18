Больше тестов, меньше случаев – COVID-статистика Грузии

Из 2 635 новых случаев, больше всего инфицированных приходится на Тбилиси, затем идут Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. В Грузии продолжается интенсивное тестирование граждан – за минувшие сутки в стране сделано 16 870 тестов, из них 8 011 на антиген и 8 859 – ПЦР, заявил на брифинге замглавы оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

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За сутки в стране выявили 2 635 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 204 003 случая инфицирования.

За последние сутки выздоровели 2 244 человека, с начала пандемии – 171 526.

В результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии за последние 24 часа скончались 49 пациентов, с начала пандемии – 2 002.

Из 2 635 новых случаев коронавируса в Тбилиси выявили 1 134, Аджарии – 230, Имерети – 338, Кемо Картли – 216, Шида Картли – 169, Гурия – 66, Самегрело - Земо Сванети – 199, Кахети – 186, Мцхета-Мтианети – 46, Самцхе-Джавахети – 39, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.

В Грузии на данный момент 30 449 активных случаев, из них 6 680 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах лечатся 2 867 инфицированных пациентов, в Аджарии – 798, Имерети – 1350. На данный момент в стране 1 148 тяжелых пациентов, в Тбилиси – 523, Аджарии – 134, Имерети – 269. К аппарату искусственного дыхания подключены 427 пациентов, из них в Тбилиси – 212, Аджарии – 43, Имерети – 53.

2 183 пациента находятся в ковид-гостиницах. Из них в Тбилиси – 775, Аджарии – 1 062, Имерети – 124. 21 586 человек лечатся дома.

В карантинных пространствах размещены 468 человек, из них в Тбилиси – 235, Аджарии – 87, Имерети – 7. В самоизоляции находятся 45 818 человек, из них в Тбилиси – 19 175, Аджарии – 7 037, Имерети – 6 233.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.