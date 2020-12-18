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Вакцинация проьив Covid-19. Ситуация в мире в связи с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 18 декабря

© AP Photo / Nam Y. Huh
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1594)
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Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 600 тысяч новых случаев заражения, скончались свыше 12 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 18 декабря ноября составило 72 851 747 человек, скончались 1 643 339, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сотрудник лаборатории
© CC0 / Pixabay
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В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 31 216 880, в Европе – 22 884 885, в Азии – 11 502 390.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 642 738, скончались 12 407 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 74 905 155 выявленных случаях инфицирования и 1 661 115 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Общее число случаев заражения коронавирусом в США превысило 17 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.

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© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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По информации университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 17 000 408 человек, скончались 307 770 тысяч.

В четверг университет Джонса Хопкинса сообщил о рекордно высоком суточном росте числа заразившихся коронавирусом в США – свыше 247 тысяч. По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 3 656 пациентов с подтвержденным заболеванием. Ранее рекорд заражений был зафиксирован в субботу 12 декабря и составил более 230 тысяч.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии число инфицированных коронавирусом составляет 9,9 миллиона человек. Жертвами COVID-19 в стране стали 144 тысячи человек, выздоровели более девяти миллионов. По числу инфицированных Индия занимает второе место в мире. Суточный прирост составил 24 010 человек, жертв за последние сутки – 355. 

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на  42 889, скончались 964 пациента, следует из данных минздрава страны. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 6 970 034, число летальных исходов составляет 182 799. Излечились после заражения свыше шести миллионов человек.

Ситуация в мире

Россия в рейтинге ВОЗ занимает четвертое место по числу инфицированных. За последние сутки в стране зарегистрировали 28 214 заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявлено 2 762 668 случаев коронавируса и 49 151 смерти. Выздоровели 2 202 540.

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© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Число случаев заражения в Британии за минувшие сутки выросло на 35 383, умерли 532 человека, свидетельствуют данные минздрава страны. В сегодняшнюю статистику по зараженным включены ранее не учтенные из-за технического сбоя 11 тысяч положительных тестов в Уэльсе.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 25 161 человека, скончались 506 человек. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 948 660 человек, умерли 66 052 заболевших.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах вновь показало рост, увеличившись за сутки на 12 844, сообщает телеканал NOS со ссылкой на данные Национального института здравоохранения (RIVM). 

В Турции за сутки цифра новых инфицированных составила 27 515, умерли 243 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

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Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних двух недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

Греция за минувшие сутки выявила 1 155 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у восьми человек при контроле на въезде в страну. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 128 710. За минувшие сутки 78 человек умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 3 948 человек. Средний возраст умерших составил 79 лет.

Число зафиксированных случаев коронавируса COVID-19 в Латвии за минувшие сутки выросло на 1 040, до 28 535, умерли еще 12 человек, сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 18 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 201 368 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, выздоровел 169 282 пациента, скончались 1 953.

В карантине к этому времени находятся 471 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 758, в ковид-гостиницах – 2 247.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
photo: Salome Zourabichvili / FB
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Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1594)
Теги:
Университет Джонса Хопкинса, Всемирная организация здравоохранения, Европа, Латвия, Греция, Нидерланды, Турция, Индия, Бразилия, Великобритания, США, Россия, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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