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საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური

Преступность в Грузии в 2020 году снизилась – и. о. главы МВД

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Преступность в Грузии (1246)
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Роста преступность в стране нет, такое ощущение создается доступностью информации и освещением любого, даже малозначительного инцидента в СМИ, уверяет Вахтанг Гомелаури

ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. Преступность в Грузии по сравнению с 2019 годом снизилась на 10%, заявил и. о. главы МВД Вахтанг Гомелаури, представляя отчет о работе своего ведомства за 2020 год.

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На сайте МВД к этому времени подсчитана статистика лишь за 10 месяцев текущего года. По последним данным, в период с 1 января по 31 октября этого года, в Грузии было зарегистрировано около 48,5 тысячи преступлений, что на 9,98% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них к этому времени раскрыто чуть больше трети.

"Мы часто слышим от оппонентов, что криминал в стране вырос. Посмотрев статистику, увидим, что эти заявления направлены на дискредитацию полиции. Благодаря усилиям правоохранительных органов, преступность в стране сократилась на 10%", – заявил Гомелаури.

Тем не менее, по его словам, за этот период, увеличилась статистика некоторых видов преступлений.

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Так, в стране киберпреступность возросла на 24%, семейное насилие – на 8,5%, убийства – на 11%.

"Вы знаете, что киберпреступность – это вызов 21 века и Грузия в этом плане не исключение. В 2020 году полиция задержала и привлекла к уголовной ответственности 152 киберпреступника. Тенденция роста семейного насилия обусловлена растущей обращаемостью, что являлось вызовом в течение лет", – пояснил Гомелаури.

И. о. министра отметил и позитивные тенденции. В текущем году сократились такие преступления, как разбой (-42%), вымогательство (-34%), грабеж (-25%), кража (-12%), квартирная кража (-28%) и попытки убийства (-5%).

Кроме того, Гомелаури отметил, что благодаря тому, что СМИ в стране свободны, и любая информации доступна широкой общественности. В медиа освещается все, даже малейшие инциденты, что создает ощущение роста преступности, сказал глава МВД.

Несмотря на все вызовы, которые возникли в результате пандемии коронавируса, МВД продолжало бескомпромиссную борьбу против криминальных авторитетов.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В текущем году в масштабах страны к уголовной ответственности были привлечены пять т. н. воров в законе. 49 человек задержаны и привлечены к ответственности за членство в воровском мире, обращение за содействием к члену воровского мира, поддержку деятельности воровского мира.

В течение года активная борьба велась и с наркопреступлениями. За реализацию наркотических веществ задержан 71 человек. В результате международного сотрудничества, выявлена организованная группировка наркопреступников, изъято 40 килограмм героина; 16 человек привлечены к ответственности за участие в онлайн-торговле наркотиками, закрыты 13 интернет-магазинов, где реализовывались наркотики.

Обнаружена нарколаборатория, изготавливающая психоактивные вещества. Из незаконного оборота изъято 89 килограмм героина, один килограмм кокаина, семь тысяч таблеток "Субутекса" и "Субоксина", и 6,5 килограмма новых психоактивных веществ.

Темы:
Преступность в Грузии (1246)
Теги:
Статистика, МВД Грузии, Грузия


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