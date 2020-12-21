COVID-статистика Грузии – число зараженных меньше, но смертность остается высокой

В результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в Грузии скончались 46 пациентов - с начала пандемии данная цифра достигла уже 2 140

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделали 4 811 тестов на коронавирус, из них 2 480 на антиген и 2 331 – ПЦР, заявил на брифинге заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

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В результате тестирования за последние сутки в Грузии выявлено 824 новых случая коронавируса, с начала пандемии – 209 462. В выходные делается гораздо меньше тестов, чем в рабочие дни, и эти объясняется низкий показатель новых случаев в понедельник - но в целом, после введения ограничений, цифры понемногу идут вниз.

За сутки в стране выздоровели 4 227 пациентов, а всего к этому времени 184 668 вылечившихся.

В результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в Грузии скончались 46 пациентов. С начала пандемии данная цифра достигла уже 2 140.

Из 824 случаев, выявленных за последние сутки в Грузии, в Тбилиси зафиксировали 333 случая, Аджарии – 84, Имерети – 111, Квемо Картли – 67, Шида Картли – 78, Гурия – 23, Самегрело - Земо Сванети – 41, Кахети – 35, Мцхета-Мтианети – 35, Самцхе-Джавахети – 17. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети новых случаев нет.

На данный момент в стране 22 628 активных случаев. Из них 6 627 лечатся в больницах. В тбилисских клиниках 2 903 инфицированных пациента, Аджарии – 747, Имерети – 1 347.

Количество тяжелых пациентов в Грузии 1 094. В Тбилиси – 526, Аджарии – 133, Имерети – 236. К аппарату искусственного дыхания подключены 430 человек, в том числе в Тбилиси – 219, Аджарии – 40, Имерети – 63. 1 824 человека находятся в ковид-гостиницах, из них в Тбилиси – 690, Аджарии – 800, Имерети – 123.

14 177 инфицированных пациентов лечатся дома. В карантинных пространствах лечатся 489 человек, из них в Тбилиси – 221, Аджарии – 141, Имерети – 7.

В самоизоляции находятся 42 292 человека, из них в Тбилиси – 18 992, Аджарии – 5 187, Имерети – 6 088.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.