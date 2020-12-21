15:46 21 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0135
  • 100 RUB4.4449
  • USD3.2747
Поиск
Захват заложников в микрофинансовой организации на проспекте Церетели 20 ноября 2020 года

Нарушения ковид-ограничений: статистика МВД Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (463)
13710
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/15/250116151.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201221/250407718/Narusheniya-kovid-ogranicheniy-statistika-MVD-Gruzii.html

Что лучше – надеть медицинскую маску или заплатить 20 лари за ее отсутствие? 877 граждан предпочли второе

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. За минувшие сутки полиция выявила 950 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 824>>

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Эпидемия коронавируса. Церковная служба. Верующие в масках
© Sputnik / STRINGER
Минздрав Грузии рекомендует сохранить строгие ограничения из-за коронавируса

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 73 человека. Это лица, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 877 человек.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Всего с 30 ноября по 21 декабря выявлено 19 214 фактов нарушения ограничений.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (463)
Теги:
МВД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Посетители в тире ночного клуба в Ухане год спустя после вспышки коронавируса
Одна ночь в Ухане: эпицентр возникновения COVID-19 спустя год снова живет полной жизнью
Летчики Балтфлота исполнили мечту мальчика с тяжелым заболеванием
Летчики Балтфлота исполнили мечту мальчика с тяжелым заболеванием
Преступность в Грузии – данные МВД
Преступность в Грузии – данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться