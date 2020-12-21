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Новый штамм коронавируса мог дойти и до Грузии? – ответ специалиста

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (463)
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Насколько опасен новый тип коронавируса – пока не ясно, известно лишь, что он протекает в легкой форме, но зато распространяется быстрее, чем CОVID-19

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В Грузии, если провести соответствующие исследования, возможно, обнаружат и новый штамм коронавирусной инфекции, не исключает аллерголог-иммунолог Бидзины Кулумбегова.

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В Великобритании новый штамм коронавируса обнаружили в сентябре, однако в начале показатель его распространения не превышал 5%, а сейчас достиг 70%.

По словам Бидзины Кулумбегова, положительным свойством нового штамма можно считать то, что он протекает в легкой форме, хотя характеризуется более быстрым распространением.

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© AP Photo / Stefan Rousseau
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Иммунолог отметил, что никаких клинических указаний на то, что состояние пациентов в Британии утяжеляется, нет, равно как и информации о том, что вакцина на этот вирус может не подействовать.

"Информация настолько быстро меняется, что мы не знаем, какое научное новшество настигнет нас в течение последующих дней", – заявил Кулумбегов.

В связи с увеличением числа случаев заболевания новым типом коронавируса с 20 декабря в Лондоне, а также в некоторых частях юго-востока и востока Англии будет запущена новая система Tier Four четвертого уровня ковидограничений. Из-за нового вируса многие страны Евросоюза уже прекратили авиасообщения с Великобританией. Сегодня такое решение приняла Грузия.

В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый тип вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (463)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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