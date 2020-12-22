МВД Грузии ужесточает контроль скорости на дорогах

По данным МВД Грузии, за девять месяцев года в стране зарегистрировано 3 644 аварии с тяжкими последствиями. Одна из наиболее распространенных причин аварии – превышение скорости

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Для повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в Аджарии, Кахети, Мцхета-Мтианети и Тбилиси появились 19 новых секций контроля скорости, на которых установлены специальные радары, сообщает Центр управления общественной безопасностью "112".

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Контролировать скорость транспорта радарами в Тбилиси будут на следующих отрезках:

- от пересечения улиц Монаха Габриэля Салоси и Шалвы Долидзе до улицы Монаха Габриэля Салоси №40 и обратно. Разрешенная скорость 40 км/ч.

- от пересечения улиц Саингило и Гумбри до пересечения улиц Саингило и Марткопи и обратно. Разрешенная скорость 40 км/ч.

- от пересечения улиц Ниаби и Абули до пересечения улиц Ниаби и Саингило и обратно. Разрешенная скорость 40 км/ч.

- от пересечения проспекта Царицы Кетеван и улицы В. Чачава до пересечения проспекта Царицы Кетеван и улицы Т. Абусеридзе и обратно. Разрешенная скорость 50 км/ч.

С полным перечнем секций контроля скорости в регионах Грузии можно ознакомиться на странице Центра в Facebook.

В центре "112" поясняют, что в масштабе всей Грузии система контроля скорости задействована на участке общей протяженностью 1 152 км.

С 1 июля 2017 года в Грузии ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. С тех пор в стране действует т. н. балльная система – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере фиксирования нарушений правил дорожного движения. По истечении лимита водитель лишается прав. Система списания баллов не распространяется на видеоштрафы.

С ноября 2017 года в стране также заработали т. н. "умные камеры", главное преимущество которых состоит в том, что они могут определять правонарушителя в автоматическом режиме и выписывать штрафы. Они работают при помощи видеоаналитических программ, расположенных в Центре совместных операций МВД.

Тогда же было принято решение установить на дорогах страны секционные радары. Действующие до сих пор радары были не так эффективны, так как автомобилисты, приближаясь к ним, сбавляли скорость, а потом вновь набирали ее. Секционные радары контролируют скорость автомобиля на всем участке дороги.