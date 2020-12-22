Экс-супруга Резо Гигинеишвили после развода начала новые отношения

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Российский журналист Ксения Собчак рассказала о новых отношениях бывшей жены режиссера Резо Гигинеишвили Надежды Оболенцевой.

В конце августа в прессе начали появляться слухи о разводе Гигинеишвили и Оболенцевой. Вскоре недавние влюбленные подтвердили свой разрыв после брака, который длился меньше года.

Как выяснилось, Надежда Оболенцева не стала долго переживать из-за развода, который стал третьим в ее личной жизни, и теперь состоит в новых отношениях.

Об этом в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" накануне рассказала хорошая знакомая Оболенцевой Ксения Собчак. Собчак говорила о причинах разлада в отношениях Надежды и ее близкой подруги Светланы Бондарчук, но в это же время рассказала о личной жизни Оболенцевой.

По словам Ксении Собчак, Надежда и Светлана перестали быть близкими подругами, потому что у них разошлись приоритеты: Бондарчук с головой погрузилась в семейную жизнь с новым мужем, а Оболенцева начала новый роман с состоятельным израильтянином.

"Света стала совсем семейной, а у Нади новые прекрасные отношения с израильтянином американского происхождения, живущим между Россией и Америкой. Именно на его джете их так и не пустили из Тулума в США – границы на замке", – сказала Собчак.

О любовной связи Гигинеишвили и Оболенцевой впервые заговорили в сентябре 2017 года, после официального развода Резо со второй супругой Надеждой Михалковой, дочерью режиссера Никиты Михалкова. Поженилась пара в июле 2019 года, сыграв свадьбу в московском ресторане вместе с любимыми друзьями.

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Надежда Оболенцева – москвичка, соосновательница интеллектуального клуба "418". Окончила журфак и факультет искусствоведения. Дважды была замужем, оба раза за бизнесменами-миллионерами. Кстати, Резо – не первый грузин в жизни Надежды. Среди ее поклонников был фигурист Антон Сихарулидзе.