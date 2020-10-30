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Российская певица Ольга Серябкина в тайне вышла замуж за грузина

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Светская хроника (372)
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Sputnik Грузия
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Об избраннике Ольги известно, что он сын крупного грузинского бизнесмена, экс-сотрудник лейбла Максима Фадеева MALFA, а также бывший концертный директор самой исполнительницы

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Популярная российская певица, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина вышла замуж за грузина Георгия Начкебия, об этом певица рассказала российской версии журнала Vogue.

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Я счастлива 🤍

Публикация от Ольга Серябкина (@seryabkina)

О тайной свадьбе известно то, что прошла она еще до начала пандемии, сразу же после Нового года. Провести церемонию пара решила в пригороде Вены. Выбор страны для бракосочетания Серябкина объяснила тем, что Австрия – вторая родина ее мужа, ведь там он прожил более десяти лет.

О муже Серябкиной известно не так уж много – Георгию 32 года. По информации российских СМИ, молодой человек является сыном крупного грузинского бизнесмена, бывшим сотрудником лейбла Максима Фадеева MALFA, а также бывшим концертным директором самой Ольги.

© photo: Sputnik / Nina Zotina
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Новоиспеченная супруга сразу отметила, что ее возлюбленный не является медийным человеком, он занимается проектами в самых разных сферах: от шоу-бизнеса до высоких технологий.

Ольга рассказала, что с Георгием они знакомы уже много лет, а по-настоящему сблизились только после того, как она ушла с лейбла Фадеева и занялась сольным проектом, в начале 2019 года.

Для свадебной церемонии Ольга выбрала сразу три платья разных фасонов от российских модных дизайнеров Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario. Новость о свадьбе Серябкина до последнего не раскрывала, поэтому дизайнеры были убеждены, что шьют ей наряды для съемок очередного видеоклипа.

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Напомним, что 35-летняя Ольга Серябкина никогда не делилась с прессой подробностями своей личной жизни. Хотя ей часто приписывали романы с Егором Кридом, Олегом Майами, ее продюсером Максимом Фадеевым и даже с бывшей коллегой Еленой Темниковой, которая как-то намекнула на романтические отношения между Серябкиной и Фадеевым.

Темы:
Светская хроника (372)


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