"Божья благодать" - в Грузии создали препарат от COVID-19?

Создатели пищевой добавки, которая уже продается в аптечной сети, утверждают, что если таблетки принимать натощак, перекрестившись, коронавирус как рукой снимет

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. "Божья благодать" - так называется пищевая добавка, разработанная в Грузии, в аннотации которой указано, что это "сильное средство от COVID-19, которое помогает победить вирус".

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Препарат продается в одной из аптечных сетей. Четыре таблетки препарата стоят 60 лари (меньше 20 долларов).

Как рассказали телекомпании Rustavi 2 в компании "Божья благодать", добавка помогла вылечиться от коронавируса уже более 300 пациентам и не вызывала побочных эффектов.

У истоков разработки состава добавки стоят три грузинских академика.

По словам одного из ее создателей Анзора Джапаридзе, препарат создан с Божьего благословения еще во время первой волны коронавируса, однако из-за бюрократических формальностей в аптечной сети он появился только в ноябре.

"Божью благодать" нужно принимать утром натощак, перед этим обязательно перекрестившись", - рассказал Джапаридзе.

Между тем, использование имени Бога при продаже пищевых добавок неприемлемо для грузинского духовенства, представители которого заявляют, что Церковь не давала своего благословения.

Врачи также советуют населению воздержаться от использования народной медицины и других подобных экспериментальных средств для борьбы с вирусом.

По словам главного инфекциониста Грузии профессора Тенгиза Церцвадзе, он с осторожностью относится к подобным заявлениям.

"Я не знаю состава этой пищевой добавки, но если они включают в себя витамины и вещества, полезные для ковид-инфицированных, тогда их использование возможно, но не стоит думать, что эта пищевая добавка способна вылечить от коронавируса", - сказал Церцвадзе.

Такой же точки зрения придерживается глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Использование подобных средств против COVID-19 может усугубить состояние пациентов.