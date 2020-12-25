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В тюрьмах Грузии заключенные к Новому году смогут получить передачи

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Новый год 2021 (16)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201225/250452839/V-tyurmakh-Gruzii-zaklyuchennye-k-Novomu-godu-smogut-poluchit-peredachi.html

В предновогодние дни родные и близкие смогут порадовать отбывающих срок заключенных новогодними посылками

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В пенитенциарных учреждениях в связи с новогодними праздниками начинается прием посылок.

Заключенный
© photo: Sputnik / Andrey Stenin
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Как сообщает Специальная пенитенциарная служба Грузии, прием передач для заключенных начнется 28 декабря с 09:00 и продлится до 19:00, а 31 декабря - с 09:00 до 16:00.

"Специальная пенитенциарная служба обеспечит бесперебойный процесс приема посылок", - говорится в сообщении.

После новогодних праздников в пенитенциарной системе вновь будет восстановлен режим безопасности с  целью предотвращения коронавируса среди заключенных.

На сегодняшний день в Грузии насчитывается 7 500 осужденных и 2 500 подсудимых. По словам бывшего министра юстиции Теи Цулукиани, по этим показателям Грузия занимает лидирующие позиции в пространстве Совета Европы, уступая лишь России и Турции.

Темы:
Новый год 2021 (16)


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