В тюрьмах Грузии заключенные к Новому году смогут получить передачи

В предновогодние дни родные и близкие смогут порадовать отбывающих срок заключенных новогодними посылками

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В пенитенциарных учреждениях в связи с новогодними праздниками начинается прием посылок.

Как сообщает Специальная пенитенциарная служба Грузии, прием передач для заключенных начнется 28 декабря с 09:00 и продлится до 19:00, а 31 декабря - с 09:00 до 16:00.

"Специальная пенитенциарная служба обеспечит бесперебойный процесс приема посылок", - говорится в сообщении.

После новогодних праздников в пенитенциарной системе вновь будет восстановлен режим безопасности с целью предотвращения коронавируса среди заключенных.

На сегодняшний день в Грузии насчитывается 7 500 осужденных и 2 500 подсудимых. По словам бывшего министра юстиции Теи Цулукиани, по этим показателям Грузия занимает лидирующие позиции в пространстве Совета Европы, уступая лишь России и Турции.