Торговые центры в Грузии в основном выполняют установленные правила, но есть и нарушители

Глава инспекции труда считает, что ситуация с соблюдением установленных в связи с пандемией ограничений в основном нормальная

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Инспекция труда за месяц приостановила работу более шести тысяч объектов и оштрафовала 36, заявил на брифинге после заседания межведомственного координационного совета глава департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

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По его словам, с 28 ноября по 28 декабря инспекция труда произвела более 37 тысяч проверок выполнения установленных из-за пандемии ограничений. За проведения общественных мероприятий приостановлена ​​деятельность более 6 000 объектов, а 36 – оштрафованы.

За последние сутки инспекцией труда было дано 843 устных предупреждения и оштрафовано два объекта за проведение социальных мероприятий.

Перадзе считает, что в целом ситуация нормальная и наблюдается положительная динамика как по объектам торговли, так и среди населения. Но это не должно быть поводом для расслабления, отметил он.

"26-27 декабря в рамках совместного мониторинга проведено 2 779 мероприятий. Основное внимание уделяется Тбилиси, Кутаиси и Аджарии. Проверено 1 791 объект в 54 торговых моллах. 20 объектов полностью соответствовали требованиям, 843 объекта получили устные предупреждения в профилактических целях и, к сожалению, два объекта были оштрафованы за проведение общественных мероприятий", – сказал Перадзе.

С 24 декабря после длительного перерыва разрешение на возобновление работы получили крупные вещевые торговые центры и магазины, но при этом для них был установлен определенный регламент и режим работы, которые они обязаны соблюдать.