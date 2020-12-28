Кого коснется расширенное тестирование в Грузии

В группу риска, которую коснется в первую очередь расширенное тестирование, попали те, кому приходится наиболее интенсивно контактировать в людьми. Это водители такси, верующие и торговцы аграрных рынков

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Расширенное тестирование в первую очередь коснется водителей такси, торговцев аграрные рынков и представителей разных религий, об этом сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и здравоохранения Амиран Гамкрелидзе.

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Как пояснил Гамкрелидзе, ситуация с коронавирусом в стране улучшается, однако это не дает оснований для успокоения.

Водители такси будут тестироваться как на антиген, так на ПЦР, поскольку в отсутствии общественного транспорта они больше всех контактируют с населением.

Национальный центр по контролю заболеваний определил категории граждан, которые входят в группу риска. В нее включены и водители такси категории М1.

К автомобилям категории М1, согласно техническому регламенту, относятся легковые автомобили, на которых осуществляется перевозка не более восьми пассажиров, а масса самой машины не превышает трех с половиной тонн.

"Также было решено, что к тестированию будут привлечены представители конфессий. Как известно, в этот период будут проводиться различные религиозные ритуалы с участием большого количества верующих. Также большое внимание будет уделено работающим рынкам, в основном аграрным", – сказал Гамкрелидзе, отметив, что и там будет проводиться тестирование.

Главный эпидемиолог страны еще раз напомнил о значении соблюдения личных мер безопасности.

К этому времени в Грузии зафиксировано 222 143 случая инфицирования коронавирусом, скончались 2 418 человек.

Первый случай коронавируса в стране был выявлен 26 февраля.