15:27 28 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9870
  • 100 RUB4.4255
  • USD3.2699
Поиск
Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок на рынке

Кого коснется расширенное тестирование в Грузии

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (526)
10510
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/14/249751511.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201228/250472490/Kogo-kosnetsya-rasshirennoe-testirovanie-v-Gruzii.html

В группу риска, которую коснется в первую очередь расширенное тестирование, попали те, кому приходится наиболее интенсивно контактировать в людьми. Это водители такси, верующие и торговцы аграрных рынков

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Расширенное тестирование в первую очередь коснется водителей такси, торговцев аграрные рынков и представителей разных религий, об этом сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и здравоохранения Амиран Гамкрелидзе.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 28 декабря>>

Как пояснил Гамкрелидзе, ситуация с коронавирусом в стране улучшается, однако это не дает оснований для успокоения.

Водители такси будут тестироваться как на антиген, так на ПЦР, поскольку в отсутствии общественного транспорта они больше всех контактируют с населением.

Национальный центр по контролю заболеваний определил категории граждан, которые входят в группу риска. В нее включены и водители такси категории М1.

Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцина в коробках
© AP Photo / Yorgos Karahalis
ВОЗ поможет Грузии одной из первых получить вакцину от коронавируса

К автомобилям категории М1, согласно техническому регламенту, относятся легковые автомобили, на которых осуществляется перевозка не более восьми пассажиров, а масса самой машины не превышает трех с половиной тонн.

"Также было решено, что к тестированию будут привлечены представители конфессий. Как известно, в этот период будут проводиться различные религиозные ритуалы с участием большого количества верующих. Также большое внимание будет уделено работающим рынкам, в основном аграрным", – сказал Гамкрелидзе, отметив, что и там будет проводиться тестирование.

Главный эпидемиолог страны еще раз напомнил о значении соблюдения личных мер безопасности.

К этому времени в Грузии зафиксировано 222 143 случая инфицирования коронавирусом, скончались 2 418 человек.

Первый случай коронавируса в стране был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (526)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Рождественская елка из противогазов в Рязани
Самые необычные и оригинальные: рождественские елки 2020 года - фото
Развод закончен. Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
Развод закончен: Британия и ЕС подписали сделку по Брексит - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться