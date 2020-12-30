COVID-статистика Грузии – инфицированные превышают число выздоровевших

К этому времени с начала пандемии в Грузии коронавирусом заразились 225 893 человека, а число выздоровевших составляет 210 445

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 14 192 теста на коронавирус, из них 7 074 – на антиген и 7 118 – ПЦР, в результате чего выявлено 1 738 новых случаев инфицирования, заявил на брифинге замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировали 225 893 случая коронавируса. За сутки в стране выздоровели 1 494 пациента, а с начала пандемии – 210 445.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом за сутки в Грузии скончались 38 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стал 2 481 пациент.

Из 1 738 новых случаев, выявленных за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 743 случая, в Аджарии – 115, Имерети – 301, Квемо Картли – 123, Шида Картли – 100, Гурия – 46, Самегрело - Земо Сванети – 138, Кахети – 107, Мцхета-Мтианети – 32, Самцхе-Джавахети – 25, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – восемь.

На данный момент в стране 12 941 активный случай, из них 5 480 пациентов проходят курс лечения в стационарах. В тбилисских клиниках насчитывается 2 570 инфицированных пациентов, в Аджарии – 488, Имерети – 1055. На данный момент в стране 1 001 тяжелый пациент: в Тбилиси – 513, в Аджарии – 101, Имерети – 209. К аппарату искусственного дыхания подключены 346 пациентов, из них в Тбилиси – 188, Аджарии – 29, Имерети – 52. 1 223 пациента находятся в ковид-гостиницах, из них в Тбилиси – 458, Аджарии – 541, Имерети – 85. 6 238 пациентов лечатся дома. В карантинных пространствах находятся 389 человек, из них в Тбилиси – 176, Аджарии – 78, Имерети – 13. В самоизоляции находятся 32 670 человек, из них в Тбилиси – 18 745, Аджарии – 2 800, Имерети – 3 660.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.