Эпидемиолог: продление ограничений после 16 января пока не обсуждается

Вирусологи будут наблюдать за тем, как повышенная мобильность в новогоднюю ночь отразится на эпидемиологической ситуации

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Продление ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

По его словам, вирусологи будут наблюдать за тем, как повышенная мобильность в новогоднюю ночь отразится на эпидемиологической ситуации.

"Продление ограничений на данном этапе не рассматривается. Пока все идет по плану, будем наблюдать за ситуацией, каковы будут итоги новогодней ночи к 10-12 числу", - заявил Имнадзе журналистам.

Эпидемиолог предполагает, что количество случаев будет увеличиваться, хотя все зависит от масштаба.

"Во-первых, результаты повышенной мобильности появятся где-то к 10 и 14 числу, будет видно, приведет ли это нас к увеличению числа случаев. Вероятно, будет увеличение, смотря каков масштаб. Более опасными, конечно, будут новогодние столы, где люди сидят без масок", - сказал Имнадзе.

Он также отметил, что, по имеющейся у него информации, в торговых центрах и магазинах после открытия соблюдались все правила.

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В соответствии с решением Межведомственного координационного совета, с 26 ноября по 16 января в Грузии действуют жесткие ограничения. Послабления были введены с 24 декабря по 2 января в связи с новогодними праздниками.