23:19 03 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Паата Имнадзе

Эпидемиолог: продление ограничений после 16 января пока не обсуждается

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (562)
52204
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1b/250464865.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210103/250530732/Epidemiolog-prodlenie-ogranicheniy-posle-16-yanvarya-poka-ne-obsuzhdaetsya.html

Вирусологи будут наблюдать за тем, как повышенная мобильность в новогоднюю ночь отразится на эпидемиологической ситуации

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Продление ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

По его словам, вирусологи будут наблюдать за тем, как повышенная мобильность в новогоднюю ночь отразится на эпидемиологической ситуации.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Viktor Kaminsky
За сутки в Грузии выявлено 417 новых случаев коронавируса

"Продление ограничений на данном этапе не рассматривается. Пока все идет по плану, будем наблюдать за ситуацией, каковы будут итоги новогодней ночи к 10-12 числу", - заявил Имнадзе журналистам.

Эпидемиолог предполагает, что количество случаев будет увеличиваться, хотя все зависит от масштаба.

"Во-первых, результаты повышенной мобильности появятся где-то к 10 и 14 числу, будет видно, приведет ли это нас к увеличению числа случаев. Вероятно, будет увеличение, смотря каков масштаб. Более опасными, конечно, будут новогодние столы, где люди сидят без масок", - сказал Имнадзе.

Он также отметил, что, по имеющейся у него информации, в торговых центрах и магазинах после открытия соблюдались все правила.

Страна уходит на каникулы: в Грузии до 15 января объявлены выходные дни >>

В соответствии с решением Межведомственного координационного совета, с 26 ноября по 16 января в Грузии действуют жесткие ограничения. Послабления были введены с 24 декабря по 2 января в связи с новогодними праздниками.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (562)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, Паата Имнадзе, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодний Кутаиси - украшения и иллюминация в городе, новогодняя елка
Новогодняя красота: как выглядит празднично украшенный Кутаиси - фото
Вот это рекорд! Датский пловец проплыл 202 метра, не дыша
Вот это рекорд! Датский пловец проплыл 202 метра не дыша - видео
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться