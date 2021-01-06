"Ходить по домам рискованно" – ответ грузинских эпидемиологов на совет коллег

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В условиях пандемии максимально необходимо воздержаться от любых активностей, в том числе и от хождения по домам, так заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе ответил Ассоциации клиник, которая призывает правительство начать тестирование граждан во всех городах и селах страны посещением каждого дома.

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Имнадзе на брифинге посоветовал коллегам ознакомиться с теми элементарными рекомендациями, которые действуют во время пандемии.

"Правда сделали такое заявление? Я бы посоветовал моим коллегам, которые там (в ассоциации) объединены, ознакомиться с элементарными рекомендациями, максимально воздержаться от любых активностей и хождений по домам в условиях пандемии. Это первая рекомендация всех международных организаций", – заявил Имнадзе.

Ассоциация клиник обращается к правительству Грузии и призывает начать тестирование по принципу каждого дома, чтобы снизить случаи заражения коронавирусом. В ассоциации считают, что в тестировании граждан медперсоналу должны помочь соответствующие службы Минобороны и национальной гвардии.

В заявлении говорится, что система здравоохранения Грузии, первичное звено и клинический сектор не выдержат третью волну коронавируса, поэтому необходимо разбить полевые госпитали и соответствующим образом оснастить их. Ассоциация клиник также советует на три недели отложить любые полеты и прием визитеров из стран Европы, усилить контроль на пограничных пропускных пунктах.