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Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе

"Ходить по домам рискованно" – ответ грузинских эпидемиологов на совет коллег

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (576)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210106/250551014/Khodit-po-domam-riskovanno--otvet-gruzinskikh-epidemiologov-na-sovet-kolleg.html

С предложением начать тестирование населения посещением каждого дома к правительству обратилась Ассоциация клиник Грузии

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В условиях пандемии максимально необходимо воздержаться от любых активностей, в том числе и от хождения по домам, так заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе ответил Ассоциации клиник, которая призывает правительство начать тестирование граждан во всех городах и селах страны посещением каждого дома.

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Имнадзе на брифинге посоветовал коллегам ознакомиться с теми элементарными рекомендациями, которые действуют во время пандемии.

"Правда сделали такое заявление? Я бы посоветовал моим коллегам, которые там (в ассоциации) объединены, ознакомиться с элементарными рекомендациями, максимально воздержаться от любых активностей и хождений по домам в условиях пандемии. Это первая рекомендация всех международных организаций", – заявил Имнадзе.

Эпидемия коронавируса - пожилая женщина на улице в маске
© Sputnik / Alex Shlamov
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Ассоциация клиник обращается к правительству Грузии и призывает начать тестирование по принципу каждого дома, чтобы снизить случаи заражения коронавирусом. В ассоциации считают, что в тестировании граждан медперсоналу должны помочь соответствующие службы Минобороны и национальной гвардии.

В заявлении говорится, что система здравоохранения Грузии, первичное звено и клинический сектор не выдержат третью волну коронавируса, поэтому необходимо разбить полевые госпитали и соответствующим образом оснастить их. Ассоциация клиник также советует на три недели отложить любые полеты и прием визитеров из стран Европы, усилить контроль на пограничных пропускных пунктах.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (576)
Теги:
Паата Имнадзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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