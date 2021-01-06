Свет в твоем окне: в Грузии Рождество встречают зажженными свечами

Обычай зажигать в окнах свечи в канун Рождества заложил Католикос-Патриарх Илия II, и с тех пор это стало традицией в Грузии

ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. В Грузии Рождество встречают зажженными у окна свечами.

Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. По традиции, которую заложил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, в ночь на Рождество с 6 на 7 января каждый православный христианин Грузии зажигает и ставит у окна свечу, как символ "света Христова, который просвещает всех".

Грузинская Православная Церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Праздничное богослужение во всех православных храмах начинается накануне с 23 часов и длится всю ночь. Главное богослужение состоится в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба, где его проведет Патриарх вместе с грузинским духовенством.

В связи с пандемией коронавируса службы состоятся с соблюдением всех мер безопасности.

Из-за коронавируса на этот раз не состоится на Рождество, 7 января, и традиционное шествие "Алило", но священнослужители объедут улицы Тбилиси колонной автомобилей и поздравят население с праздником.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января, по решению правительства, также снимается ограничение на передвижение после девяти часов вечера.