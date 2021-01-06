19:55 06 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0625
  • 100 RUB4.4336
  • USD3.3074
Поиск
Свеча

Свет в твоем окне: в Грузии Рождество встречают зажженными свечами

Photo: Courtesy of Armenui Mkhoyan
Общество
Получить короткую ссылку
20030
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210106/250551624/Svet-v-tvoem-okne-v-Gruzii-Rozhdestvo-vstrechayut-zazhzhennymi-svechami.html

Обычай зажигать в окнах свечи в канун Рождества заложил Католикос-Патриарх Илия II, и с тех пор это стало традицией в Грузии

ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. В Грузии Рождество встречают зажженными у окна свечами.

Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. По традиции, которую заложил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, в ночь на Рождество с 6 на 7 января каждый православный христианин Грузии зажигает и ставит у окна свечу, как символ "света Христова, который просвещает всех".

Новый год и Рождество - люди фотографируются в праздничные дни рядом с фигурами ангелов в одном из тбилисских торговых центров
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Как в Рождество соединяются сердца – праздничная история из Грузии

Грузинская Православная Церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Праздничное богослужение во всех православных храмах начинается накануне с 23 часов и длится всю ночь. Главное богослужение состоится в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба, где его проведет Патриарх вместе с грузинским духовенством.

В связи с пандемией коронавируса службы состоятся с соблюдением всех мер безопасности.

Из-за коронавируса на этот раз не состоится на Рождество, 7 января, и традиционное шествие "Алило", но священнослужители объедут улицы Тбилиси колонной автомобилей и поздравят население с праздником.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января, по решению правительства,  также снимается ограничение на передвижение после девяти часов вечера.

Теги:
Рождество, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лесные пожары в Западной Грузии. Пожарные спасатели на тушении пожара
Борьба с огнем в Самегрело: как пожарные-спасатели ликвидируют очаги огня - фото
Новый год преобразил Кутаиси: новогодняя иллюминация и главная елка - видео
Новый год преобразил Кутаиси: праздничная иллюминация в городе - видео
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться