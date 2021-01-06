Православное Рождество 2021: молитвы, приметы и обычаи праздника

По старинным традициям, встречая Рождество, нужно думать только о хорошем и забыть все плохое, а еще попросить прощения у всех, кого вольно или невольно обидел

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, символизирующий обновление, православная церковь празднует 7 января.

Рождение Сына Божьего во плоти от Девы Марии – одно из чудес, которое Господь явил человечеству. Поэтому в праздник Рождества Христова люди ожидают чуда и молятся, чтобы наступивший год был удачнее уходящего.

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С рождением Спасителя для человечества началось новое летоисчисление – от Рождества Христова.

Православному Рождеству Христову предшествует пост, который завершается с первой звездой в Сочельник – в ночь перед праздником.

Sputnik Грузия рассказывает какие обычаи и приметы связанны с православным Рождеством и какие молитвы читают в праздник.

Обычаи православного праздника

Рождество Христово – один из самых древних праздников, с ним связано множество православных обычаев и примет.

Православное Рождество Христово начинают праздновать 6 января с появлением первой звезды. Праздник, по обычаю, проводят в кругу семьи, с родными и близкими.

Начинается Святой Вечер по традиции с зажжения рождественской свечи и молитвы.

Праздничный стол православные, по обычаю, накрывали из 12 блюд – по числу апостолов. Под скатерть обязательно клали пучок сена, символизирующий ясли, в которые уложили новорожденного Спасителя.

По народному обычаю, на стол, кроме сладкой каши – сочива, подавали поросенка, баранину, блины, фаршированную индейку, окорок, студень, заливную рыбу, буженину, мясной рулет, пироги, домашнюю колбасу и так далее, а также разнообразные напитки.

За праздничным столом, по православному обычаю, говорили только о хорошем. А в преддверии праздника старались забыть все старые обиды и огорчения, а также просили прощение у тех, кого вольно или невольно обидели.

По старинной традиции на Руси в Сочельник молодежь наряжаясь в костюмы различных животных, ходила по домам и пела рождественские гимны – колядки.

Молодые колядками поздравляли односельчан, а те, чтобы привлечь удачу в новом году, дарили колядующим сладости.

Приметы

По приметам можно накликать беду, если сесть за рождественский стол в темной или траурной одежде.

В Рождество Христово мыть голову, стирать, шить и давать взаймы считается плохой приметой – можно нажить себе горя и нищеты.

Плохая примета, если в вашем дворе в Рождество завоет собака. Чтобы избежать беды, нужно подойти тут же к собаке, отвязать ее и сказать: "Как не держит тебя веревка, так бы и беда за мой дом не держалась!"

Хорошая примета, если домашний кот сидит во время рождественского застолья под столом – это значит, что в этом году никто из всех сидящих за столом не умрет.

По приметам, если в Рождество Христово к вам в дом первым войдет пьяный человек, это значит, что весь предстоящий год вы проведете в ссорах и шуме, если женщина – к неудачам и сплетням, мальчик или мужчина – к благополучию, старушка или старик – к долгой жизни, а нищенка или нищий – к нужде и потере.

Хорошая примета, если в Рождество к вам придут несколько человек – это к богатой жизни. Ну, а если в окно постучится птица – к удивительной новости.

Молитвы Рождества Христова

Тропарь

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

Кондак

Дева сегодня рождает Высшего сущности, и земля приносит пещеру Неприступному; ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою; ибо ради нас родился юный Отрок, Превечный Бог.

Молитва на Рождество Христово услышана будет обязательно. Главное делать это искренне, с чистой душой и помыслами.

Материал подготовлен на основе открытых источников