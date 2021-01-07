Рождество в Грузии: пандемия внесла коррективы в традиции праздника

Службы в храмах Грузии прошли с соблюдением мер безопасности – все посетители были в масках и соблюдали дистанцию

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Православные жители Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников.

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В ночь на 7 января во всех православных храмах Грузии прошло праздничное богослужение. Главное богослужение состоялось в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба, где службу провел Патриарх всея Грузии Илия Второй.

В связи с пандемией коронавируса службы в Грузии прошли с соблюдением мер безопасности – все посетители были в масках и соблюдали дистанцию.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января, по решению правительства, также были сняты ограничения на передвижение после девяти часов вечера.

Из-за коронавируса на этот раз не состоится на Рождество и традиционное шествие "Алило", но священнослужители объедут улицы Тбилиси колонной автомобилей и поздравят население с праздником.

История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главной его целью является благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых.