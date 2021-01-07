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Патриархия Грузии. Вход в здание

Коронавирус в Патриархии Грузии: кто заразился опасной инфекцией?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (581)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210107/250561297/Koronavirus-v-Patriarkhii-Gruzii-kto-zarazilsya-opasnoy-infektsiey.html

В окружении Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. У владыки Антона (Булухия), который является митрополитом грузинских районов Вани и Багдати, подтвердился коронавирус, сообщает телеканал Rustavi 2.

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По словам митрополита, он чувствует себя хорошо и все лица, которые были с ним в контакте, теперь находятся в самоизоляции.

"У меня был насморк, и я пошел к врачу, чтобы провериться для превенции. Тест сдали все и оказались, что некоторые уже переболели. Я не верю, что у меня коронавирус. Я был в Патриархии, когда у меня был просто насморк. Я не зашел к Патриарху, чтобы не поставить его в неловкое положение и пошел провериться", – рассказал владыка Антон.

Ранее стало известно, что в изоляции также находится секретарь-референт Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорена Тетруашвили. Результаты ПЦР-теста станут известны в пятницу.

С начала пандемии в Грузии выявили более 235 тысяч случаев коронавируса, выздоровели свыше 223 тысяч, скончались 2 694 человека. Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (581)


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