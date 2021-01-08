В Тбилиси прошла акция в поддержку Георгия Руруа и картографов Давид-Гареджи

Это уже не первая акция-перформанс представителей неправительственных организаций и гражданских активистов с требованием выпустить их на свободу

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Акция-перфоманс в поддержку совладельца главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, а также картографов Давид-Гареджи Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой прошла в Тбилиси.

Акция прошла перед домом Руруа. Ее участники требуют, чтобы закон об амнистии заключенных коснулся Руруа, который отбывает наказание в Глданской тюрьме №8 за незаконное хранение, приобретение и ношение оружия, а также Мелашвили и Ильичевой, задержанных по делу о возможной передаче Азербайджану территории Грузии незаконно. Они, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

"Мы требуем освобождения политзаключенных. Я очень благодарна людям, которые собрались сегодня здесь и не забывают о такой проблеме, которая существует в Грузии", – заявила супруга Георгия Руруа София Сихарулидзе.

Главное требование протестующих – освобождение заключенных, так как демонстранты уверены, что вышеупомянутые люди задержаны по политическим причинам.

Парламент Грузии во вторник утвердил проект закона "Об амнистии" во втором чтении. Согласно законопроекту, амнистия коснется тех лиц, которые совершили преступление до 11 декабря 2020 года. Согласно процедурам, дела всех попавших под амнистию будут пересмотрены судами, после чего они выйдут на свободу. Предположительно, закон вступит в силу до весны.

Кого коснется амнистия можно прочитать в этом материале>>