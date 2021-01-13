Борьба с преступностью и жесткая уголовная политика: отчет Генпрокуратуры Грузии

Семейное насилие, коррупция, наркопреступления, отмывание денег – это те приоритетные направления, которые назвал генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе в деятельности своего ведомства

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Количество уголовных преследований в 2020 году сократилось на 18,3% по сравнению с 2019 годом и составило 15,6 тысячи, заявил генеральный прокурор Ираклий Шотадзе во время презентации отчета о деятельности своего ведомства за прошедший год на заседании Прокурорского совета.

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Несмотря на пандемию Генеральная прокуратура Грузии была загружена делами, отметил он. В 2020 году чаще всего уголовное преследование осуществлялось за преступления, предусмотренные статьями "угроза", "семейное насилие" и "кража".

В прошлом году к уголовной ответственности за семейное насилие привлечено 4 633 человека, что почти вдвое больше чем в предыдущих годах.

По словам Шотадзе, борьба против семейного насилия и насилия в отношении женщин остается приоритетом Генеральной прокуратуры Грузии, что выражается в увеличении числа обращений жертв в правоохранительные органы и высоких показателях начала уголовного преследования.

Шотадзе отметил, что прокуратура проводит жесткую уголовную политику в отношении лиц, обвиняемых в семейном насилии, и отказывается использовать дискреционные полномочия в отношении лиц, виновных в насилии в отношении женщин.

В прошедшем году увеличилось число обращений прокуроров в суд о применении в отношении таких преступников заключения под стражу в качестве меры пресечения.

Также важным приоритетом для ведомства Шотадзе назвал правосудие над несовершеннолетними.

По его словам, в последние годы ведомство предприняло ряд успешных шагов по внедрению эффективной системы правосудия, ориентированной на интересы несовершеннолетних и их благополучие.

Наказание за наркопреступления

В 2020 году Генеральная прокуратура Грузии совместно с МВД вела активную борьбу против наркопреступлений.

Прокуратура придерживается жесткой уголовной политики в первую очередь в отношении наркореализаторов.

По информации Шотадзе, в 2020 году в отношении 70 из 71 наркореализатора было потребовано и применено заключение в виде меры пресечения.

"Вновь продолжилась тенденция последних лет, и основной акцент делался на выявлении реализаторов наркотических средств. Особенно актуальным было выявление новых схем торговли наркотиками, таких как онлайн-торговля с использованием коммуникационных средств. В целях повышения эффективности борьбы с преступлениями такого типа, в департаменте Центральной криминальной полиции МВД был создан специализированный отдел, в результате активной работы которого, в 2020 году выявлено 16 наркоторговцев и 13 так называемых интернет-магазинов", – отметил генпрокурор.

Шотадзе затронул и факты возможной легализации незаконных доходов, отметив, что в прошлом году они стали предметом изучения. В 2020 году по факту легализации особо крупной суммы незаконных доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, было конфисковано движимое-недвижимое имущество на сумму 854 848 лари.

Также в ходе борьбы с наркотранзитом в прошлом году был выявлен факт международного транзита 110 килограмм героина.

Внедрение цифровых продуктов

Прошедший год для прокуратуры Грузии был успешным в плане внедрения различных цифровых продуктов и аналитических исследований. В результате многолетней совместной работы прокуратуры и Агентства электронного управления Минюста была создана новая электронная система управления уголовными делами, которая поэтапно стартовала с ноября 2019 года и в настоящее время действует во всех структурных подразделениях прокуратуры Грузии и в следственных подразделениях других правоохранительных органов.

Внедрение новой электронной системы Шотадзе назвал инновационным шагом в проведении тщательного и эффективного расследования.

Генеральный прокурор также рассказал об аналитическом портале и отметил, что портал содержит информацию об анализах, руководства, рекомендации и исследования. Одна из важнейших функций программной системы аналитики – автоматизация мониторинга загруженности сотрудников.

Искусственный интеллект в процессе расследования

В ходе презентации отчета о проделанной работе ведомства в 2020 году было отмечено и успешное внедрение цифровой аналитической программы IBM I2 при поддержке посольства США в Грузии. Эта программа дает возможность правоохранительным органам осуществлять следственный анализ, выявлять потребности, содействовать сотрудничеству ведомств.

IBM I2 позволяет потребителям интегрировать банковские, телефонные выписки и другую информацию в программу в различных форматах.

"IBM I2 – это программное обеспечение, используемое для предотвращения преступлений и своевременного расследования. Программа разработана при поддержке стран-членов НАТО и активно используется в США, Канаде и государствах-членах ЕС для расследования отмывания денег, киберпреступлений, мошенничества и других комплексных преступлений", – заявил первый заместитель генпрокурора Бакур Абуладзе.

Абуладзе подчеркнул, что программа помогает прокурорам и следователям принимать своевременные следственные или оперативные решения и в короткие сроки получать эффективные результаты.

Борьба с коррупцией в приоритете

Предотвращение, выявление и борьба с коррупцией является одним из приоритетов прокуратуры Грузии. В ведомстве создано специализированное следственное подразделение – отдел уголовного преследования по коррупционным преступлениям.

Коррупционные преступления также расследуются и преследуются центральными и региональными следственными отделами прокуратуры.

В рамках антикоррупционной политики в 2020 году Прокуратура начала следствие по 169 уголовным делам, связанным с коррупцией. За этот период к уголовной ответственности привлечены 67 человек, за коррупционные правонарушения осуждены 58 человек.

По словам Абуладзе, в планах ведомства объединить все антикоррупционные следственные отделы. Отделение по расследованию коррупции будет иметь специализированного следователя во всех следственных подразделениях прокуратуры, а их работа координироваться централизованно.

Также важным вызовов Абуладзе назвал борьбу с отмыванием денег, отметив, что в ходе легализации незаконных доходов, растет использование и вовлечение юридических лиц в преступную деятельность. В 2020 году к уголовной ответственности за отмывание незаконных доходов привлечены 21 физическое и 2 юридических лица.