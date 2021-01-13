ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В Грузии начался беспрецедентный кардиохирургический проект государственной программы всеобщего страхования, который подразумевает раздачу специальных аппаратов для сердца пациентам, нуждающимся в них, сообщает Национальное агентство здоровья.

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Речь идет о так называемых имплантируемых кардиовертер-дефибрилляторах, которые имеют жизненно важную функцию для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это устройство, имплантируемое внутрь тела и способное выполнять кардиоверсию, дефибрилляцию и стимуляцию сердца. Таким образом, устройство способно исправить большинство опасных для жизни сердечных аритмий.

Врач после принятия решения о проведении соответствующей операции должен сделать электронную заявку на конкретного пациента в Национальном агентстве здоровья. Агентство удовлетворит его и доставит аппарат бесплатно на место назначения.

Как отмечают в ведомстве, данный аппарат является эффективным средством во время сложных аритмий и защитой от неожиданной смерти. Его называют "встроенным реаниматологом", который в экстремальной ситуации проводит процедуру спасения жизни в автоматическом режиме. В том случае, если устройство обнаружит даже незначительное нарушение ритма сердца, он начинает производить безболезненные электронные импульсы. В случае необходимости, "умный аппарат" переходит на более сильный режим работы и восстанавливает ритм сердца.

Это американские устройства, получившие положительную оценку специалистов ведущих клиник мира.

Количество аппаратов для Грузии было определено с учетом статистики пациентов последних лет. Запас одного года находится уже в Грузии и в случае необходимости автоматически будет пополняться.

Бесплатная выдача данных аппаратов пациентам связана с 520-м постановлением, которое направлено на долгосрочное развитие и усиление сектора здравоохранения. Согласно изменениям, цены на медуслуги в клиниках, включенных в программу всеобщего страхования, стали одинаковыми. Это значительно снизило долю, которую должны оплачивать сами пациенты. В результате, в целом на 2,5 миллионов лари сократилась сумма, которую пациенты платили из собственного кармана для получения кардиохирургического обслуживания.

Граждане должны заплатить клиникам только часть суммы за медобслуживание – это колеблется от 0 до 20% в зависимости от социального статуса.

В начале 2020 года был скандал в связи с постановлением №520, в рамках которого задействована новая единая система тарифов для медицинских учреждений. На первом этапе новшество коснулось реанимационных отделений и кардиохирургии. Нововведение распространяется на те медицинские учреждения, которые включены в программу всеобщего здравоохранения. Определенным клиникам приходится предоставлять пациентам медицинские услуги по тем тарифам, которые установил Минздрав Грузии.

Большая часть клиник выступила против данного решения министерства. По словам их руководителей, единый тариф поставил медучреждения в тяжелые финансовые условия и ухудшил обслуживание пациентов.

В клиниках заявляют, что из-за 520-го постановления им уже пришлось на 25-30% урезать зарплату сотрудникам, сократить кадры и им с каждым днем все сложнее работать.