Коронавирус встряхнул систему здравоохранения Грузии: главное об афтершоках

Пандемия СOVID-19 и ожесточенная борьба грузинских эпидемиологов с опасным вирусом, победы и потери, риски и надежды. Разбираемся, что грузинский Минздрав сделал в 2020 году правильно, а в чем не дотянул

В январе прошлого года, когда мир только узнал о каком-то неизвестном до сих пор вирусе, поразившем Ухань, никто не мог и подумать, что все это совсем скоро обернется пандемией планетарного масштаба. Люди продолжали жить привычной жизнью, не осознавая, что уже через месяц-другой даже такие будничные действия, как поход на шоппинг или встреча с родными, будут под запретом.

Жители Грузии были почти уверены, что вирус до них не доберется: Китай где-то очень далеко, и новое заболевание – это всего лишь локальная проблема китайцев, с которой эпидемиологи XXI века справятся без проблем. Однако уже к концу января настрой в Грузии изменился, ВОЗ заявила о всеобщей тревоге и дала вирусу официальное имя – COVID-19. И проснувшись 26 февраля, граждане Грузии поняли - инфекция все же добралась и до них.

Сначала Грузия приняла новый вызов стойко. Страну за эффективную борьбу с коронавирусом даже похвалил главный медик планеты, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Полный локдаун, комендантский час, слаженная работа эпидемиологов, скрупулезное отслеживание всех зараженных и их контактов, закрытие сел и городов на карантин, даже отмена плановых операций – Грузия делала все для того, чтобы не допустить распространения вируса, и небезуспешно. Но это продлилось всего до лета, пока в Грузии не открылся внутренний туристический сезон и не прошли парламентские выборы, что способствовало мобильности людей, а соответственно и росту инфекции.

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Сегодня грузинский медицинский сектор не может выйти из шока, а население - из паники. Число зараженных немного удалось снизить к концу года только после введения новых жестких ограничений. Врачи, эпидемиологи, инфекционисты борются самоотверженно, тратятся миллионы, но проблемы все же остаются.

Онлайн-клиника

Прогнозы грузинских эпидемиологов оправдались, и с началом осени постепенно начало увеличиваться число инфицированных. В Грузии осенью анонсировали начало второй волны коронавируса, а из-за перегруженности госпитального сектора Минздрав cтраны сообщил о лечении коронавируса в легкой форме в домашних условиях и ковид-гостиницах, под присмотром семейных врачей.

Специалисты признались, что выборы и последовавшие за ними акции протеста оказались настоящим камнем преткновения. Они призвали политиков и граждан к соблюдению рекомендаций, поскольку в том случае, если заболеют все, система не выдержит.

Вскоре после парламентских выборов в Грузии заработала Центральная онлайн-клиника. Целью онлайн-клиники, открытой на базе министерства здравоохранения Грузии, является контроль случаев заражения коронавирусом.

Онлайн-клиника ведет мониторинг и контроль качества процесса лечения. Она укомплектована семейными врачами, младшим медперсоналом, а также старшекурсниками медуниверситетов. Все они прошли соответствующие тренинги. Центральная онлайн-клиника получает информацию о случаях заражения из службы 112, где создаются истории пациентов.

Помощь "112"

С ноября горячая линия Минздрава и колл-центр "112" уже не смогли справляться с потоком звонков, настолько увеличилось количество людей, нуждающихся в медицинской помощи. Было принято решение об открытии нового портала, который поможет горячей линии Минздрава и "112". Чтобы узнать, кто семейный врач конкретного пациента, гражданин должен войти на сайт ambulatoria.moh.gov.ge и ввести свой личный номер. Получить информацию могут все граждане, кроме тех, кто имеет частную медицинскую страховку.

Тестирование медиков

С осени в Грузии начали массово выявлять и случаи заражения медперсонала, некоторые из врачей скончались. Минздрав принял приказ - в случае смерти сотрудника Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи от коронавируса государство выплатит семье одноразовую денежную помощь в размере 10 тысяч лари (3 тысячи долларов).

А в случае гибели сотрудника центра при исполнении служебных обязанностей сумма выплаты составит 5 тысяч лари (1,5 тысячи долларов).

В октябре врачей скорой медицинской помощи в Грузии начали тестировать на коронавирус раз в 72 часа. До этого они должны были сдавать ПЦР-тест в две недели раз.

Грузии лечение одного ковид-пациента обходится в среднем около двух тысяч лари (600 долларов), а иногда достигает до 10 тысяч лари (более трех тысяч долларов).

В процесс тестирования на коронавирус в стране включены около 300 учреждений. Грузия с февраля проводит массовое тестирование граждан тестами ПЦР и на антиген. Согласно плану правительства, в день должны проводить по 20 тысяч тестов.

Ковид-гостиницы стали ковид-клиниками

Ковид-гостиницы, которые вначале были открыты для карантинного режима, сегодня выполняют практически функцию клиники. По ковид-гостиницам страны распределили сто кислородных концентраторов для лучшего обслуживания пациентов с коронавирусом.

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Все ковид-гостиницы прикреплены к клиникам, и пациентов после 18:00 переводят туда на обследования. В том случае, если пациент нуждается в госпитализации, ответственная за ту или иную гостиницу больница оставляет его у себя. С декабря в Грузии доступен препарат "Ремдесивир", который был изготовлен для лечения вируса Эболы, но применяется и во время лечения коронавируса.

Спецкомиссия по вакцине от коронавируса

В декабре стало известно о создании в стране специальной рабочей группы для обеспечения беспрепятственного процесса ковидвакцинации, что подразумевает своевременное получение вакцины и проведение всех подготовительных работ в масштабах Грузии, как в инфраструктурном, там и логистическом плане.

По предварительной информации, вакцина от коронавируса будет доступна в Грузии в марте-апреле 2021 года.

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая будет закуплена правительством страны, будет бесплатной для населения Грузии. Как только вакцина будет утверждена Всемирной организацией здравоохранения, она будет доступна для страны.

На первом этапе Грузия имеет право закупить дозу, которой хватит на 20% населения. Сейчас страна должна пройти подготовительный период. На данный момент власти с помощью Всемирного банка работают над процессом внедрения вакцины.

Страна должна пройти соответствующие этапы: Грузия уже внесла первый взнос за миллион 400 тысяч доз вакцины, нужной для вакцинации 700 тысяч людей.

Что ждет медсектор Грузии?

Коронавирус сильно встряхнул систему здравоохранения Грузии и выявил немало слабин и пробелов, считает эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе. "COVID-19 показал, что система абсолютно не готова к такому сильному потрясению. Ею никто не управляет, в принципе, система идет самотеком", - считает Сургуладзе.

При этом эксперт выразил удовлетворение в связи с созданием Ассоциации врачей, работающих за рубежом. "Они хотят нам помочь своими знаниями, тем, что будут спорить, и в этих спорах будет рождаться та истина, которая нужна нашей стране. Потому что нельзя копировать модель Франции, Англии или Германии. Они десять таких эпидемий вынесут, а Грузия нет. Мы должны создать свою маленькую подсистему того, как мы боремся с коронавирусом", - отметил Сургуладзе.

Серьезным афтершоком этого года Сургуладзе назвал летний период, когда все сочли, что победили коронавирус. В мире Грузию называли образцовой страной, "зеленой зоной", однако открытие турсезона и туристический бум в Аджарии принес свои плачевные результаты.

"Мы сейчас в ситуации, когда самолет находится в штопоре, а экипаж не умеет управлять самолетом. Тут, в первую очередь, нужно менять экипаж, который управляет этим самолетом", - говорит Сургуладзе.

Несмотря на введенные ограничения, в стране не улучшается эпидситуация, отмечает Сургуладзе, указывая на сферу экономики, которая рушится. "Обнищание вызовет социальный протест, а это самое страшное. Голодный бунт - самый страшный бунт, а мы идем к этому. Надо эволюционным путем развиваться, а не революционным", - подчеркивает Сургуладзе.

Спасет ли коронавирусный кризис в Грузии вакцина? На этот вопрос эксперт по вопросам здравоохранения отвечает так: "Прогнозировать - дело неблагодарное. Но сейчас мы на этапе, когда с нетерпение ждем вакцину. Только когда ее получим, какую именно, кому сделаем, насколько система готова, чтобы сделать эту вакцину хорошо, вовремя, потому что вакцины, увы, также дают аллергические реакции, побочные реакции - это уже неизвестно".

Эксперт уверен: грузинский Минздрав должен трезво оценить все риски и разработать свой собственный стиль управления системой в кризисный период. Только так можно победить пандемию и навести порядок в медицинском секторе. Именно этим Минздраву Грузии необходимо заняться в 2021 году.