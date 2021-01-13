Минздрав Грузии категорически против использования китайской вакцины от коронавируса

Скептическое отношение к вакцине китайского производства вызвано тем, что, как сказала министр, ее надежность и эффективность еще не подтверждена ВОЗ

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. На этом этапе Минздрав Грузии категорически не рассматривает ввоз в страну китайской вакцины от коронавируса, заявила на брифинге министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Главный инфекционист Грузии сомневается в ресурсах страны для получения вакцины Pfizer>>

Ранее сообщалось, что Грузия собирается завезти китайскую вакцину, поскольку вакцины Pfizer и Moderna не подходят для Грузии из-за логистических проблем.

"Что касается вакцин, мы однозначно говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Китайская вакцина к этому времени не имеет достаточно информационных материалов и достоверности. Министерство здравоохранения категорически не рассматривает сейчас ввоз китайской вакцины", – заявила Тикарадзе.

Глава Минздрава отметила, что платформа COVAX уже подтвердила, что Pfizer готова предоставить вакцину для медперсонала, однако это не исключает, что в ближайшем будущем к данной вакцине добавятся и другие, такие как, например, AstraZeneca, к которой у граждан будет доступ.

Тикарадзе также отметила, что у Грузии нет 100 тысяч медиков. Исходя из этого, ввезенная вакцина пропорционально будет распределена по тем риск-группам, которые будут согласованы с ВОЗ. Тикарадзе уверена, что вакцинация медиков значительно повысит доверие населения к данному процессу.

"В первую очередь, стратегически каждая страна планирует, чтобы не было инфицирования медиков и они могли продолжать работать, поэтому они в приоритете", – отметила Тикарадзе.

По словам Тикарадзе, на данный момент идет интенсивная подготовка к началу вакцинации.

Замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе заявил на брифинге, что Грузия на данный момент может принять 200 тысяч доз вакцины Pfizer, которая нуждается в холодильниках с температурным режимом минус 80 градусов Цельсия.

"Страна также готова купить вакцину прямо у производителя, но пока такого предложения нет", – заявил Имнадзе.

Грузия для закупки вакцины от коронавируса уже заплатила четыре миллиона долларов. Всего для этого процесса предусмотрено 17 миллионов долларов. Вакцину, которую каждый человек должен сделать два раза, будет предусмотрена для 20% населения, это 700 тысяч человек.