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Эпидемия коронавируса - мужчины на улице в масках

В Грузии за сутки выявили 1177 случаев заражения коронавирусом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (633)
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За последние сутки от коронавируса скончались 26 человек, из ковид-клиник страны выписаны 837 пациентов

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 177. Скончались 26 человек.

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© AP Photo / Sakchai Lalit
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 245 789 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 837 человек, с начала пандемии вылечились 229 196 пациентов. Скончались 2 893. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

За минувшие сутки в стране проведено 15 205 тестов: 7 265 из них на антиген и 7 940 – ПЦР-тестов.

В карантине в настоящее время находятся 499 человек, в стационарах – 3 732, в ковид-гостиницах – 648.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (633)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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