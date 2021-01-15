15:10 15 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0062
  • 100 RUB4.4937
  • USD3.2935
Поиск
Патрульная полиция в защитных масках

Нарушение ковид-ограничений: сколько штрафов выписали в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (633)
6210
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210115/250616728/Narushenie-kovid-ogranicheniy-skolko-shtrafov-vypisali-v-Gruzii.html

Этой ночью полиция привлекла к ответственности 149 человек, которых застали на улице после девяти вечера

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 1 137 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцинация жителей Пекина, Китай
© AP Photo / Peng Ziyang
Нужно ли прививаться от коронавируса переболевшим: советы врачей

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января МВД Грузии снова стало публиковать ежедневный отчет о нарушениях.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок. За сутки оштрафовано 988 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов)

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 149 человек, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (633)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мировые достопримечательности. Новогодние украшения в столице Грузии. Мост Сан-Франциско
Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото
Объявили настоящую травлю: Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии
"Настоящая травля": Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться