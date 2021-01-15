Нарушение ковид-ограничений: сколько штрафов выписали в Грузии

Этой ночью полиция привлекла к ответственности 149 человек, которых застали на улице после девяти вечера

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 1 137 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января МВД Грузии снова стало публиковать ежедневный отчет о нарушениях.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок. За сутки оштрафовано 988 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов)

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 149 человек, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.