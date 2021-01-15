Ковид-география Грузии: в столице вновь больше инфицированных

Большая часть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 15,2 тысячи тестов на коронавирус и выявили 1 177 новых случаев заражения, сообщила пресс-служба правительства.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 496 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

Регион Количество новых случаев Аджария 52 Имерети 187 Квемо Картли 83 Шида Картли 83 Гурия 33 Самегрело - Земо Сванети 105 Кахети 88 Мцхета-Мтианети 25 Самцхе-Джавахети 20 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 5

На данный момент в Грузии 13 674 активных случая коронавируса, из них 3 732 лечатся в больницах, 648 человек находятся в ковид-гостиницах, а 9 294 пациента лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 808, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 238 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных составляет 245 789, выздоровели 229 196 человек, скончались 2 893.