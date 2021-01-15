Ковид-география Грузии: в столице вновь больше инфицированных

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 15,2 тысячи тестов на коронавирус и выявили 1 177 новых случаев заражения, сообщила пресс-служба правительства.
Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 496 за сутки. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых случаев
|Аджария
|52
|Имерети
|187
|Квемо Картли
|83
|Шида Картли
|83
|Гурия
|33
|Самегрело - Земо Сванети
|105
|Кахети
|88
|Мцхета-Мтианети
|25
|Самцхе-Джавахети
|20
|Рача-Лечхуми Квемо Сванети
|5
На данный момент в Грузии 13 674 активных случая коронавируса, из них 3 732 лечатся в больницах, 648 человек находятся в ковид-гостиницах, а 9 294 пациента лечатся дома.
Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 808, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 238 человек.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных составляет 245 789, выздоровели 229 196 человек, скончались 2 893.