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Эпидемия коронавируса - мужчина в маске идет по улице

Ковид-география Грузии: в столице вновь больше инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (633)
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Большая часть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 15,2 тысячи тестов на коронавирус и выявили 1 177 новых случаев заражения, сообщила пресс-служба правительства.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 496 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

 Регион  Количество новых случаев
 Аджария  52
 Имерети  187
 Квемо Картли   83
 Шида Картли   83
 Гурия   33
 Самегрело - Земо Сванети  105
 Кахети  88
 Мцхета-Мтианети  25
 Самцхе-Джавахети  20
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  5

На данный момент в Грузии 13 674 активных случая коронавируса, из них 3 732 лечатся в больницах, 648 человек находятся в ковид-гостиницах, а 9 294 пациента лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 808, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 238 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных составляет 245 789, выздоровели 229 196 человек, скончались 2 893.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (633)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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