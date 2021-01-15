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Эпидемия коронавируса - мужчины на улице в масках

На получение пособия по безработице подали заявки 45 тысяч граждан Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Вторая волна коронавируса в Грузии (634)
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Размер компенсации составляет ежемесячно 200 лари (60 долларов), а выдаваться она будет в течение шести месяцев

ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. На получение пособия по безработице подали заявки 45 тысяч граждан, сообщил руководитель Службы доходов Грузии Леван Дгебуадзе.

Выдача пособий по безработице для потерявших работу граждан Грузии в период введения ковид-ограничений началась с 1 января, но чтобы получить ее, надо соответствовать ряду требований. Размер компенсации составляет ежемесячно 200 лари (60 долларов), а выдаваться она будет в течение шести месяцев.

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© Sputnik / STRINGER
Компенсация по безработице в Грузии: кому полагается и как получить

Однако, по словам Дгебуадзе, заявки будут удовлетворять в соответствии с четкими требованиями. "Компенсацию могут получить официально трудоустроенные или в декрете, если они были трудоустроены в течение как минимум двух месяцев в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период с ноября 2020 года по февраль 2021 не получали зарплату в течение одного или более месяцев", - заявил Дгебуадзе в эфире Первого канала.

На компенсацию не могут рассчитывать трудоустроенные в бюджетной организации, Национальном банке, регулирующих комиссиях и предприятиях, более половины акций которых принадлежат государству.

Все документы подает работодатель, который заполняет заявку на сайте службы доходов ежемесячно.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата в размере минимум 10 лари. Между тем каждый работник сможет найти себя в реестре получателей компенсации, зайдя на сайт Службы.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (634)
Теги:
Компенсация, Служба доходов министерства финансов Грузии, Пандемия, Грузия


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