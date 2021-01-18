Часть клиник Грузии с 1 февраля возобновит многопрофильные сервисы

Минздрав Грузии предполагает, что исходя из улучшения эпидемиологической ситуации в стране, для пациентов другого профиля в госпитальном секторе можно будет высвободить 350 коек

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Часть клиник Грузии с 1 февраля смогут возобновить многопрофильные сервисы, об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния.

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По ее словам, около 350 коек удастся вернуть к допандемийному режиму работы и использовать для других пациентов.

"В феврале будет достаточно коек для того, чтобы сохранить определенное качество мест для инфицированных коронавирусом", – заявила Габуния.

Что касается нынешней ситуации в госпитальном секторе, то на данный момент в Грузии свободно около трех тысяч больничных коек для ковид-пациентов.

В клиниках страны лечатся 3 710 инфицированных. Из них 798 зависят от кислорода и находятся в отделении интенсивной терапии, 230 – в реанимации.

"Хорошо, что количество пациентов в интенсивной терапии и реанимации вместе с количеством случаев заражения снижается. Также сократилось количество пациентов в ковид-гостиницах. В них лечение проходят 634 ковид-пациента", – отметила Габуния.

В ноябре стало известно о том, что согласно постановлению правительства Грузии, до марта 2021 года в стране прекращается финансирование плановых операций в рамках программы всеобщего здравоохранения. Решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Выдача грантового листка на плановое хирургическое обслуживание прекращена, кроме неотложных операций, онкологических и кардиохирургических вмешательств.

Такое решение правительство Грузии с начала пандемии приняло два раза. Впервые подобное решение было озвучено в конце марта. Тогда в Грузии все плановые операции отсрочили на четыре месяца, решение не касалось неотложных операций.

С начала пандемии в Грузии выявили более 247 тысяч случаев коронавиурса, вылечились более 234 тысяч, скончались 2 958 пациентов.

Первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля 2020 года.