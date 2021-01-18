Вакцинация необходима — Минздрав Грузии активизирует информационную кампанию

Вакцина от COVID-19 появится в Грузии уже в конце февраля, до этого же население должно поверить, что прививка - единственная защита от коронавируса, и не бояться вакцинации

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Минздрав Грузии приступает к интенсивной информационной кампании, чтобы убедить население в необходимости вакцинации от коронавируса, заявила в эфире телекомпании Rustavi-2 замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

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По ее словам, в этом направлении в Грузии предстоит большая работа.

"Информационная кампания должна быть более активной для того, чтобы изменить тот фактор недоверия, который есть сегодня. Мы активизируем эту работу. Необходимо не только развеять ложные слухи (о вакцине), но и для того, чтобы предоставить населению более точную информацию о пользе вакцинации", — заявила Габуния.

Реаниматолог Гига Геленидзе называет вакцину "волшебным методом", который поможет спасти людей от страшной коронавирусной инфекции.

"Вакцинация — это волшебный метод, который поможет избежать эту страшную инфекцию. Одну часть общества спасет от реальной жизненной опасности, а вторую - от той печальной жертвы, избежать которую я не смог. Печальная жертва — это когда ты являешься звеном, которое передает инфекцию дальше", — сказал Геленидзе.

Доктор заявил, что лично он с удовольствием сделает прививку от коронавируса и будет считать вакцинацию "большим подарком".

Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может уйти около 164 миллионов лари.

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены по следующей последовательности: сектор здравоохранения, персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), население старше 75 лет, население в возрасте 65 -74 года, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 лет. Дальше планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, которые перенесли вирус.

Вакцинация детей не планируется. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. В мире вакцину от коронавируса уже сделали более 32 миллионов человек. Над планом действия вакцинации Грузия практически завершила работу.

В Минздраве страны заявляют, что в конце февраля вакцина от коронавируса должна быть уже в Грузии. Пока речь идет о вакцине Pfizer.

В настоящее время власти Грузии рассматривается возможность закупки вакцин британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также американской фирмы Moderna. В целом планируется приобрести 1,4 миллиона доз вакцины для прививки примерно 20% населения.