Грузия готова к получению всех видов вакцин – эпидемиолог

Заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе утверждает, что страна может принять и обеспечить хранение практически всех существующих ковидвакцин

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузия выполнила требования платформы COVAX и готова к получению всех видов антиковидных вакцин, заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе в интервью телеканалу Imedi.

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По словам Имнадзе, Грузия готовится получить вакцину Astrazeneca.

"В основном мы готовимся к получению вакцины Astrazeneca, но ее еще нет на платформе COVAX. Мы готовы к получению всех видов вакцин, главное, когда будет эта поставка", – сказал Имнадзе.

Работа над планом мероприятий по вакцинации практически завершена. В аппарате правительства под руководством премьер-министра Георгия Гахария состоялось очередное рабочее совещание по окончательным деталям плана.

Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари.

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены по следующей последовательности: сектор здравоохранения, персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 года, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года. Дальше планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, которые перенесли вирус.

Вакцинация детей не планируется. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. В мире вакцину от коронавируса уже сделали более 32 миллионов человек. Над планом действия вакцинации Грузия практически завершила работу.

Ранее в Минздраве страны заявили, что в конце февраля вакцина от коронавируса должна быть уже в Грузии. Пока речь идет о вакцине Pfizer.