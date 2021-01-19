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Вакцинация от коронавируса

Грузия практически завершила работу над планом вакцинации от коронавируса

© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (656)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210119/250650379/Gruziya-prakticheski-zavershila-rabotu-nad-planom-vaktsinatsii-ot-koronavirusa.html

Премьер-министр Грузии встретился с членами комиссии и экспертами, которые работают над планом ковидвакцинации

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Более 80 экспертов из местных и международных организаций работали над планом внедрения вакцины, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в ходе обсуждения темы национального плана вакцинации, которое состоялось на встрече с премьер-министром Грузии Георгия Гахария.

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По ее словам, процесс был очень скрупулезный, потребовалось несколько недель, чтобы изучить все детали, изложенные в плане как с точки зрения определения приоритетных групп, так и уточнения технических деталей. А именно, речь идет о соблюдении необходимых температурных условий хранения вакцин. Изучались вопросы безопасности, связанные с программой вакцинации, так как, по словам замминистра, мониторинг и управление побочными реакциями должны осуществляться в соответствии с международной практикой.

"Сегодня этот процесс завершен и теперь, конечно, очень важно приступить к реализации плана. Мы думаем, что вакцина будет доступна в первом квартале…" – сказала Габуния.

Вакцинация от коронавируса
© photo: Sputnik / Kirill Braga
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В ходе обсуждения премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул, что сохранение динамики тестирования населения, вакцинация и поэтапное ослабление действующих ограничений – важное сочетание мер для улучшения эпидемиологической и экономической ситуаций в стране.

Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари.

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены по следующей последовательности: сектор здравоохранения, персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 года, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года. Дальше планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, которые перенесли вирус.

Вакцинация детей не планируется. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. В мире вакцину от коронавируса уже сделали более 32 миллионов человек. Над планом вакцинации Грузия практически завершила работу.

Ранее в Минздраве страны заявили, что в конце февраля вакцина от коронавируса должна быть уже в Грузии. Пока речь идет о вакцине Pfizer.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (656)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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