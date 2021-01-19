У Народного защитника Грузии нет замечаний к национальному плану вакцинации

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. У аппарата Народного защитника Грузии нет замечаний по плану вакцинации с точки зрения международных стандартов и соблюдения прав человека, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Грузия практически завершила работу над планом вакцинации от коронавируса>>

"Мы оценили соответствие приоритетных направлений в национальном плане вакцинации с международными стандартами, стандартами защиты прав человека, и у нас нет замечаний", - заявила омбудсмен Нино Ломджария после встречи членов комиссии по вакцинации с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

По словам Ломджария, аппарат Народного защитника принимал непосредственное участие в разработке национального плана вакцинации.

"На данном этапе у нас нет замечаний к плану по вопросам прав человека, но мы будем напрямую контролировать процесс вакцинации, следить за тем, насколько он будет соответствовать плану. Мы постараемся предоставить общественности объективную информацию по всем вопросам, связанным с безопасностью вакцин и всего процесса вакцинации", - сказала Ломжария.

Работа над планом мероприятий по вакцинации практически завершена. В аппарате правительства под руководством премьер-министра Георгия Гахария состоялось очередное рабочее совещание по окончательным деталям плана. Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари.

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены по следующей последовательности: сектор здравоохранения, персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 года, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года. Дальше планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, которые перенесли вирус.