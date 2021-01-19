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Народный защитник Грузии Нино Ломджария

У Народного защитника Грузии нет замечаний к национальному плану вакцинации

photo: Ombudsman / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (659)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210119/250650975/U-Narodnogo-zaschitnika-Gruzii-net-zamechaniy-k-natsionalnomu-planu-vaktsinatsii.html

Омбудсмен заверила, что ее аппарат будет вести постоянный мониторинг процесса вакцинации в призме соблюдения прав человека

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. У аппарата Народного защитника Грузии нет замечаний по плану вакцинации с точки зрения международных стандартов и соблюдения прав человека, сообщает пресс-служба администрации правительства.

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"Мы оценили соответствие приоритетных направлений в национальном плане вакцинации с международными стандартами, стандартами защиты прав человека, и у нас нет замечаний", - заявила омбудсмен Нино Ломджария после встречи членов комиссии по вакцинации с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

По словам Ломджария, аппарат Народного защитника принимал непосредственное участие в разработке национального плана вакцинации.

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photo: Diocese of Batumi and Lazeti / FB
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"На данном этапе у нас нет замечаний к плану по вопросам прав человека, но мы будем напрямую контролировать процесс вакцинации, следить за тем, насколько он будет соответствовать плану. Мы постараемся предоставить общественности объективную информацию по всем вопросам, связанным с безопасностью вакцин и всего процесса вакцинации", - сказала Ломжария.

Работа над планом мероприятий по вакцинации практически завершена. В аппарате правительства под руководством премьер-министра Георгия Гахария состоялось очередное рабочее совещание по окончательным деталям плана. Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари.

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены по следующей последовательности: сектор здравоохранения, персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 года, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года. Дальше планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, которые перенесли вирус.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (659)
Теги:
Народный защитник Грузии, Вакцинация, Грузия


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