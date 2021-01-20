"Откройте границы!" – грузинская оппозиция требует от властей помочь бизнесу

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Оппозиционная парламентская партия "Европейские социалисты" призывают правительство Грузии принять меры для улучшения социально-экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

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По мнению оппозиционеров, если власти не предпримут действенных шагов для исправления ситуации, то население Грузии весной окажется в ужасном положении.

"Считаем, что с 1 февраля власти должны незамедлительно открыть границы и задействовать все транспортные средства, в том числе воздушное сообщение, и позволить всем иностранцам, всем желающим приехать в Грузию, безусловно, с полным соблюдением всех международных рекомендаций, связанных с COVID-19", – говорится в заявлении партии, распространенном в СМИ.

Кроме того, члены партии считают, что представителям малого и среднего бизнеса в Грузии должны дать возможность вести свою деятельность с соблюдением рекомендаций Минздрава.

Правительство, в свою очередь, должно максимально помочь им, в частности ввести налоговые льготы для малого и среднего бизнеса минимум на три месяца, убеждены "Европейские социалисты".

Партию "Европейские социалисты" основали покинувшие партию "Альянс патриотов" и вошедшие в парламент по его спискам четыре депутата – Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Давид Зилпимиани и Гела Микадзе.

"Альянсу патриотов" на парламентских выборах в октябре 2020 года удалось провести в парламент четырех депутатов, однако первые номера партийного списка в знак протеста против фальсификации выборов покинули парламент, и их места заняли рядовые члены партии, которых сразу же "Альянс патриотов" исключил из своих рядов.

Партию "Европейских социалистов" возглавил Фридон Инджия. На сегодняшний день эта партия – единственная оппозиционная партия, принимающая участие в работе парламента вместе с правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Остальные оппозиционные партии, которые прошли в парламент, находятся или в режиме бойкота, или в режиме отказа от депутатских мандатов.