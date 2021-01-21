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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Главный эпидемиолог Грузии: цель – вакцинировать 65% взрослого населения до конца года

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (672)
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Правительство Грузии в ближайшее время утвердит национальный план вакцинации населения, в котором детально расписаны все направления и возможные сценарии вакцинации, а также финансовые затраты на нее

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Национальный план вакцинации состоит из 65 страниц и включает восемь направлений, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

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Над национальным планом вакцинации Грузии работали эксперты и представители международных организаций. Документ уже готов и должен быть принят на ближайшем заседании правительства.

Одним из основных направлений национального плана вакцинации Гамкрелидзе назвал выбор контингента, отметив, что на первом этапе будут привиты медперсонал, персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 года, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года. Дальше планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, которые перенесли вирус.

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По его словам, в этом году важной целью является вакцинация 65% взрослого населения страны.

"В стране 2,8 миллиона взрослых, 60-65% – это 1,6 миллиона человек... Затем в направлениях рассмотрены различные сценарии: какой холодной цепи будет вакцина, будет -70, -20 или +2... +8 градусов. У всех этих режимов есть свои расчеты, соответственно и цены, услуги, сколько бригад необходимо вначале, затем начнется массовая вакцинация", –  сказал Гамкрелидзе в эфире Первого канала.

В плане также подробно расписано и то, во сколько обойдется процесс вакцинации стране, в зависимости от стоимости вакцины и услуг. Рассчитано и то, сколько прививок в день может делать каждая бригада.

Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С этой платформы страна заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек. Страна уже заплатила четыре миллиона долларов. Всего на закупку ковидвакцины предусмотрено 17 миллионов долларов.

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Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Первая партия – около 20 тысяч доз – появится в Грузии примерно через месяц, в конце февраля. В страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer, и ее немецкого партнера BioNTech.

Как ранее заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сохранение динамики тестирования населения, вакцинация и поэтапное ослабление действующих ограничений – важное сочетание мер для улучшения эпидемиологической и экономической ситуаций в стране.

Для полного открытия экономики необходимо вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари (около 50 миллионов долларов).

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (672)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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