В Грузии утвержден национальный план вакцинации: что предполагается на первом этапе

К вакцинации в Грузии все подготовлено, но пока неизвестно, какую именно из авторизированных вакцин получит страна для массовой иммунизации

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния сразу после заседания правительства провела презентацию утвержденного сегодня национального плана вакцинации населения от коронавируса.

Главный эпидемиолог Грузии: цель – вакцинировать 65% взрослого населения до конца года>>

Как заявила Габуния, план состоит из нескольких этапов и станет руководством по внедрению вакцины против коронавируса до конца 2021 года. За это время правительство планируется привить от COVID-19 60% населения страны.

"Это необходимо для того, чтобы естественным иммунитетом, а так же вакцинацией, в общей сложности большая часть населения была защищена иммунным ответом, что в конечном итоге даст нам возможность открыть экономику безопасно, без рисков распространения инфекции", – заявила Габуния.

Переменным фактором в национальном плане являются лишь сами вакцины, поскольку пока не известно, какая вакцина, когда и в каком количестве будет доставлена в Грузию.

"Сегодня мы говорим об авторизованных вакцинах – Pfizer, Moderna и Astrazeneca, но в планах и в разработке еще ряд перспективных вакцин, и есть шанс, что в ближайшие месяцы они тоже будут авторизованы, что позволит сделать рынок вакцин еще более разнообразным", – заявила Габуния.

В национальном плане также определены целевые группы вакцинации. В первом потоке будут представители групп высокого риска, в частности, медицинские работники. В общей сложности это 71 тысяча человек, из которых потенциальные бенефициары программы иммунизации – 46 тысяч человек.

"Уровень целевого охвата составляет 65%. Мы допускаем, что в некоторых случаях медицинский работник примет другое решение или у него будет какое-то сопутствующее заболевание, в этом случае вакцинация может быть противопоказана. Поэтому целевой охват составляет 65%, что выше, чем уровень охвата других групп", – подчеркнула Габуния.

После медицинских работников на очереди будут пожилые люди и носители хронических заболеваний.

В Грузии рассматривается импорт трех видов вакцины – американо-немецкой Pfizer, американской Moderna и британской Astrazeneca. У каждой из этих вакцин разные условия хранения. По словам Габуния, в Грузии имеется ресурс, чтобы хранить все три вида препаратов. В частности, в стране есть условия хранения вакцины, которой необходима температура -80 (Pfizer), так же -20 (Moderna) и имеются условия хранения препаратов, требующих температурного режима 2-8 градусов.

"Технологически холодильная цепь абсолютно налажена для того, чтобы вакцинация началась быстро, и процесс шел без перебоев", – подчеркнула Габуния.

Необходимые условия хранения вакцин есть в клиниках крупных городов Грузии – Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С этой платформы страна заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек, и уже заплатила первую часть – четыре миллиона долларов из 17 миллионов.

Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Первая партия – около 20 тысяч доз – появится в Грузии примерно через месяц, в конце февраля. В страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer, и ее немецкого партнера BioNTech.

Как ранее заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сохранение динамики тестирования населения, вакцинация и поэтапное ослабление действующих ограничений – важное сочетание мер для улучшения эпидемиологической и экономической ситуаций в стране.

Для полного открытия экономики необходимо вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари (около 50 миллионов долларов).