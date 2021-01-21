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Компенсацию по безработице в Грузии получат более 160 тысяч граждан

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Компенсацию могут получить официально трудоустроенные или в декрете, если они были трудоустроены в течение как минимум двух месяцев в 2020 году

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. В базе данных Службы доходов Минфина Грузии к этому времени зарегистрированы заявки 161 289 человек, которые рассчитывают на получение пособия по безработице в период пандемии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Компенсация по безработице в Грузии: кому полагается и как получить>>

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
Единовременную компенсацию от государства получили более 80 тысяч граждан Грузии

Размер компенсации составляет ежемесячно 200 лари (60 долларов), а выдаваться она будет в течение шести месяцев. Срок подачи данных за первый месяц истек 20 января.

Выдача пособий по безработице для потерявших работу граждан Грузии в период введения ковид-ограничений началась с 1 января, но чтобы получить ее, надо соответствовать ряду требований. 

Заявки работодатели могут подавать дистанционно, включая 20-е число каждого последующего месяца, в течение полугода с авторизованной страницы пользователя.

Проверить реестр получателей пользователь может самостоятельно, благодаря обновленному программному обеспечению. Все заинтересованные лица смогут проверить, предъявил ли работодатель необходимые данные, введя в поисковик личный номер, дату рождения и идентификационный код организации.

Кто может получить компенсацию от государства?

Компенсацию могут получить официально трудоустроенные или в декрете, если они были трудоустроены в течение как минимум двух месяцев в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период с ноября 2020 года по февраль 2021 не получали зарплату в течение одного или более месяцев.

Пожилые люди
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии истекает срок подачи данных о работниках для получения компенсации по безработице

На компенсацию не могут рассчитывать трудоустроенные в бюджетной организации, Национальном банке, регулирующих комиссиях и предприятиях, более половины акций которых принадлежат государству.

Все документы подает работодатель, который заполняет заявку на сайте службы доходов ежемесячно.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата в размере минимум 10 лари. Между тем, каждый работник сможет найти себя в реестре получателей компенсации. Для этого необходимо зайти на сайт реестра. 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (676)


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