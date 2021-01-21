От COVID-19 будет привито 60% населения Грузии: кто попадет под иммунизацию?

Вакцинация коснется в основном взрослого населения страны, то есть лиц старше 18 лет, которые разбиты на семь целевых групп. В общей сложности до конца года иммунизировано будет около 1,6 миллиона человек

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Для выполнения плана вакцинации в 2021 году Грузии потребуется примерно 3 979 300 доз вакцины с учетом установленных потерь, говорится в национальном плане по внедрению вакцины против COVID-19.

В Грузии утвержден национальный план вакцинации: что предполагается на первом этапе>>

Согласно плану, расчеты и коэффициент охвата касаются населения старше 18 лет.

В первую очередь будут прививаться работники сектора здравоохранения – это приблизительно свыше 71 тысячи человек по всей стране, иммунизационный охват (количество потенциальных потребителей вакцины – ред.) составляет приблизительно 65%, то есть 46,5 тысячи человек.

Потенциальный иммунизационный охват остальных целевых групп составляет 60%.

Следующая группа - подопечные и персонал домов для престарелых, это около 2,6 тысячи человек, потенциальный иммунизационный охват - чуть более 1,5 тысячи человек.

Третья группа - граждане старше 75 лет, более 228 тысяч человек. Потенциальный иммунизационный охват - более 136 тысяч человек.

Четвертая группа – люди в возрасте 65-74 лет, более 329 тысяч человек, иммунизационный охват - 197,5 тысячи человек.

Пятая группа – работники сферы обслуживания, в общей сложности 180,3 тысячи человек, охват - 108,2 тысячи человек.

Шестая группа – граждане в возрасте 55-64 лет, то есть 478,4 тысячи человек, охват иммунизационной группы - 287 тысяч человек.

Седьмая группа – граждане с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет - 89,4 тысячи человек, общее число подлежащего вакцинации контингента - 53,6 тысячи человек.

Оставшаяся группа населения Грузии составляет 1,4 миллиона граждан, потенциальная иммунизационная группа составляет 860,7 тысячи человек.

В общей сложности, общий охват потенциально вакцинированного контингента составляет около 1,6 миллиона человек, что является 60% населения.

Население Грузии по переписи 2018 года составляет 3,731 миллиона человек.