Торговые объекты и рынки должны тестировать работников на коронавирус

После открытия школ, государство обеспечит системное тестирование на коронавирус педагогов раз в две недели

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Торговые объекты и рынки, которым разрешено продолжить или восстановить работу, должны тестировать не менее 20% своих сотрудников каждые две недели, заявила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Ситуацию усугубляют и действующие ограничения. Представители бизнес-сектора все активнее требуют снять ограничения с тем, чтобы он мог заработать и экономика постепенно стала оживать.

"В результате активной работы инспекции труда, Министерства здравоохранения, эпидемиологов и бизнес-сектора протоколы тестирования были установлены для каждой отрасли с учетом эпидемиологических рисков. В частности, были установлены требования к определенному количеству сотрудников и периодическому тестированию. Соответственно, все виды торговых точек, с более 30 сотрудников, в том числе рынки, будут обязаны обеспечить тестирование не менее 20% сотрудников раз в две недели", - сказала Цкитишвили.

В случае объектов питания, они должны тестировать не менее 50% сотрудников. Кроме того, после открытия школ, государство обеспечит системное тестирование педагогов раз в две недели.

По ее словам, уже с сегодняшнего дня у бизнеса будет возможность зарегистрироваться на специальном портале и в рамках интенсивной программы тестирования до 1 марта, с финансированием правительства, бесплатно протестировать сотрудников. Этот подход даст возможность, чтобы бизнес смог защитить своих сотрудников и потребителей и предотвратить бесконтрольное распространение вируса в стране.

Цкитишвили отметила, что к 15 февраля вновь будет оценена эпидемиологическая ситуация, исходя из смягчения существующих ограничений. В случае улучшения ситуации, в частности, если показатель инфицирования за 7 дней будет менее 4%, власти продолжат стратегию точечного смягчения ограничений.

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра как пешком, так и на автомобиле, остановлен общественный транспорт в больших городах, закрыты рестораны и кафе. Они работают только на вынос посредством служб доставки.

Все действующие ограничения власти начнут отменять с 1 февраля поэтапно.