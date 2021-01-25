Все больше жителей Грузии хотят сделать вакцину от коронавируса

Больше половины участников опроса NDI считает, что власти Грузии хорошо справляются с трудностями, вызванными пандемией коронавируса

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. За последние полгода в Грузии увеличилось количество людей, которые готовы сделать прививку от коронавируса, об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI).

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В рамках опроса, который был проведен в декабре 2020 года, респондентов спросили: "В случае существования вакцины/прививки против коронавируса, сделали бы вы себе и своим детям прививку", и 41% опрошенных дали положительный ответ.

Если сравнить эти данные с результатами опроса, проведенного в июне 2020 года, то количество желающих вакцинироваться в декабре увеличилось на 3% (в июне было 38%). Также за этот период количество людей, которые отказываются от вакцины, сократилось с 46% до 41%.

Между тем, оценивая ожидания в связи с пандемией, треть респондентов считает, что самое худшее страна оставила позади, а 39% склонны думать, что худшее еще впереди. Лишь 6% опрошенных убеждены, что коронавирус не является большой проблемой, а 22% не знают ответа на вопрос.

Кроме того, 60% участников опроса считают, что правительство Грузии хорошо справляется с пандемией. Негативную оценку властям в борьбе против пандемии дают 33% респондентов. Нет ответа на вопрос у 7%.

Исследование общественного мнения NDI было проведено в период с 17 по 24 декабря 2020 года. В формате прямого интервьюирования опросили более 2 тысяч респондентов среди грузинского, армянского и азербайджанского населения, за исключением жителей неподконтрольных властям страны территорий - Абхазии и Цхинвального региона (Южная Осетия).

Авторитетная неправительственная организация NDI проводит подобные исследования в Грузии с 2009 года. Опрос по ее заказу провела грузинская НПО "Центр исследовательских ресурсов Кавказа" (СRRС) при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Погрешность опроса составила +/- 1,1%.